Napoli più debole senza Kim, la Gazzetta sentenzia: qual è stato l’errore di Garcia

Con la sconfitta subita contro la Lazio, affiorano i primi problemi per il mister Garcia, dalla difesa alle scelte di gestioni di alcuni giocatori.

La solidità difensiva, il punto forte del Napoli di Spalletti, sembra un lontanissimo ricordo dopo aver visto il match di sabato contro i biancocelesti.

Gli azzurri hanno dimostrato che, al primo vero test del nuovo campionato, la difesa non è coesa e non è pronta per attaccare alta e rincorrere gli eventuali contropiedi avversari, questi per altro, sono stati l’arma vincente della Lazio, con il rischio che il risultato potesse essere ancor più rotondo.

Dure critiche al Napoli, cosa non va in difesa

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno degli errori del neo mister azzurro, è stato quello di non aver dato fiducia al neo acquisto della difesa Natan, arrivato, ricordiamolo, per provare a sostituire Kim. Il brasiliano, non ha collezionato neanche un minuto nei primi 180 giocati dal Napoli.

Oltre il mancato utilizzo del classe 2001, la Gazzetta critica il mister per la scelta di giocare così alti. Un rischio, quando nei due centrali, non c’è più Kim, che con la sua velocità e fisicità riusciva a recuperare nonostante il baricentro altissimo della squadra di Spalletti.

Ad oggi, con l’assenza del coreano, certamente non si può pensare che il brasiliano Juan Jesus riesca a fare quello a cui Kim aveva abituato i tifosi azzurri. Di qui la riflessione: perché non cambiare tattica, arretrare il baricentro e valorizzare le caratteristiche dei difensori a disposizione della rosa? Nelle prossime due settimane mister Garcia avrà tanto su cui lavorare, alcuni dei passaggi affrontati saranno sicuramente tra i punti più importanti.