“Meno di Inter e Milan”, assurda sentenza sul Napoli e lo scudetto

Dopo sole tre partite dall’inizio della stagione, il Corriere della Sera già sentenzia a favore delle milanesi contro il Napoli.

Contro la Lazio arriva la prima sconfitta dell’era Garcia, con essa tutti i fantasmi e gli errori del passato. Come se non bastasse, avanti corrono e tanto, con le milanesi che in queste prime tre giornate di serie A, con 3 vittorie su 3, hanno dato un segnale forte alle altre pretendenti. Ovviamente, il campionato è lunghissimo, ma per alcuni i primi segnali sono quelli più importanti.

Il Corriere della Sera è certo, Napoli un passo indietro a Milan e Inter

Come si legge sull’edizione odierna del Corriere della Sera:

Il derby che verrà non sarà decisivo, ma qualcosa peserà. Chi sta dietro, la Juve a -2, vittoriosa a Empoli e il Napoli a -3 sono meno nette, compiute, non hanno solo meno punti.

Parole che, dette dopo soltanto tre partite, pesano pensando a quanto è lunga la stagione. Basti pensare allo scorso anno quando a questo punto, con il Napoli già primo in classifica, non si parlava di vantaggio azzurro, o della compattezza degli azzurri, bensì si cercasse di individuare il periodo di calo della squadra, che poi mai c’è stato.

Il quotidiano poi conclude sul Napoli:

I campioni d’Italia devono ritrovare l’equilibrio che avevano con Spalletti e una soluzione al centro della difesa.

I centrali, quindi, vengono individuati come problema principale dopo la prima sconfitta degli azzurri nel nuovo campionato.