Trasferimento a mercato chiuso: la trattativa interessa il Napoli

Nel corso di questa sessione di mercato il Napoli aveva il compito di cedere i vari esuberi presenti nell’organico. Purtroppo la dirigenza non è riuscita a piazzare alcuni di loro, ma anche a mercato chiuso potrebbero arrivare delle offerte.

Il mercato che si è concluso poche ore fa ha visto il Napoli chiudere con la cessione di Hirving Lozano al PSV. Dopo un’intera estate al lavoro, la dirigenza è riuscita a trovare una sistemazione per l’esterno messicano. Purtroppo però altri giocatori fuori dal progetto tecnico sono rimasti nell’organico vista la mancanza di offerte.

Nonostante ciò però c’è ancora qualche spiraglio di cessione per uno di loro, visto che in alcune parti del mondo il calciomercato non è ancora chiuso.

Il Napoli vuole cedere Demme: possibile destinazione in Arabia o Turchia

All’inizio del mercato i dirigenti del Napoli insieme a Rudi Garcia avevano stilato una lista di giocatori che non facevano più parte del progetto tecnico della squadra, e che dunque avrebbero dovuto lasciare il club per migrare verso un’altra società. Per alcuni di loro il Napoli è riuscito nel compito di cederli – anche se con moltissimi problemi e patemi – mentre per altri no. Tra questi c’è Diego Demme, che al gong finale del mercato è rimasto in azzurro, ma il suo futuro potrebbe ancora cambiare.

In questa sessione di mercato il centrocampista tedesco è stato accostato a diversi club, ma purtroppo la chiusura definitiva della trattativa non c’è mai stata. Inizialmente il club in pole per l’acquisizione di Demme era l’Hertha Berlino, con il giocatore propenso a sposare il progetto del club tedesco. La retrocessione in Zweite Liga del club e la poca competitività della rosa hanno fatto cambiare idea al centrocampista del Napoli che ha ritrattato la sua posizione e declinato l’offerta.

Poi sono arrivati vari interessamenti dalla Serie A, in ordine Hellas Verona, Genoa, Sassuolo e Fiorentina. Per i primi tre club il problema principale era l’ingaggio di Demme, ritenuto troppo elevato per le casse dei club. Nell’ultimo giorno di mercato la Fiorentina sembrava aver chiuso per il tedesco, soprattutto dopo la cessione di Amrabat al Manchester United. Ma purtroppo così non è stato, con Demme che è rimasto al Napoli.

La dirigenza però non si è persa d’animo, ed è alla ricerca di possibili nuove squadre interessate a Demme. Come riportato da TuttoMercatoWeb, per Demme potrebbe arrivare l’interesse di qualche club dell’Arabia Saudita o della Turchia, siccome il mercato lì è ancora aperto. Ovviamente la dirigenza azzurra si augura che qualche club si faccia avanti e acquisti Demme, in modo che così sia risolta anche la sua questione dopo quella degli altri esuberi.