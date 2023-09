Sarri inaspettato sui napoletani: cosa ha detto sui tifosi!

Il grande ex Maurizio Sarri torna a Napoli per affrontare la sua ex squadra. Prima della partita è stato intervistato da DAZN

Quella tra Napoli e Sarri è stata una delle storie d’amore più belle nella storia del calcio. Arrivato in sordina è riuscito a conquistare i tifosi a suon di vittorie e calcio spettacolare. Grazie a quelle annate con gli azzurri, molti neo tecnici si sono appassionati al gioco dell’allenatore toscano.

Sarri però non si è lasciato molto bene con la città. Poco dopo il suo addio ai partenopei passò ai rivali di sempre della Juventus e da grande condottiero venne poi visto, da alcuni tifosi, come traditore.

Le parole di Maurizio Sarri

Non un ottimo avvio quello della Lazio, anzi non poteva iniziare il campionato in modo peggiore. Due sconfitte su due e mancanza di lucidità dei giocatori in mezzo al campo. In occasione del ritorno a Napoli da avversario, Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita.

Sul match di stasera e cosa si prova ad affrontare il Napoli da campione d’Italia

Il Napoli è una squadra fortissima e ben organizzata. Oggi abbiamo una grande occasione di rifarci dal nostro brutto approccio iniziale al campionato. Abbiamo fatto zero punti ma in realtà siamo la squadra che ha corso di più. È stato fatto un bel ritiro pre-campinato e dobbiamo metterlo in pratica. Stasera vogliamo fare una grande partita.

Sui nuovi acquisti

Daichi Kamada è un gran bel giocatore e avrà occasione di crescere e migliorare. Purtroppo è arrivato tardi ed è in ritardo di condizione essendo venuto qui da svincolato.Non ha svolto tutto il ritiro e quindi non può non essere al 100%. Gli altri due ragazzi sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. Servirà a tutti del tempo per adattarsi al meglio ma sono sicuro che stupiranno i tifosi.

Sui suoi ex tifosi

I Napoletani sono un popolo che mi ha dato tantissimo. Tanti anni qui vissuti benissimo. Sono sempre contento di tornare qui e di vederli felici. Durante la scorsa stagione hanno trionfato meritatamente ed è giusto che godano dei loro successi. Qui a Napoli c’è qualcosa che non mi hanno perdonato ma posso comprendere sicuramente.

Sarri faceva riferimento al suo passaggio alla Juventus chiaramente, squadra con la quale poi ha conquistato il campionato. I tifosi partenopei non hanno mai perdonato il suo passaggio ai rivali dal momento che è stato uno dei tecnici più apprezzati sotto l’ombra del Vesuvio partenopeo.