Napoli-Lazio, Kvara di nuovo dalla panchina? Garcia ha già deciso

È attesa per scoprire quale sarà la formazione che il tecnico Rudi Garcia manderà in campo in occasione della sfida tra Napoli e Lazio, in programma questa sera alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona.

Subito un big match che potrebbe dire tantissimo in chiave classifica: questo è quello che sembra indicare la sfida tra Napoli e Lazio. Un incontro che regala, certo, incroci suggestivi: come il ritorno di Maurizio Sarri che, al netto delle polemiche delle scorse ore, è sempre il più atteso.

Una vittoria al Napoli garantirebbe altri tre punti per restare in scia al Milan, che ieri ha battuto la Roma allo stadio Olimpico. La squadra di Stefano Pioli, dunque, già mettere pressione ai partenopei, chiamati a non sbagliare per non perdere seppur il più minimo distacco prima della sosta per le Nazionali. Ma fare risultato è un imperativo che spetta anche alla Lazio, reduce da due sconfitte nelle prime due di campionato contro Lecce e Genoa. Un’altra sconfitta potrebbe dare una sterzata già, forse, decisiva, visto che il divario sarebbe già ampio.

Ma a quali uomini si affiderà Rudi Garcia per vanificare la voglia di riscatto dei capitolini? C’è attesa per capire quanto cambierà il francese rispetto ai due precedenti impegni, con un occhio particolare a Khvicha Kvaratskhelia.

Le probabili scelte di Garcia e Sarri

Proviamo a capire quali sono i due schieramenti che potrebbero scendere in campo questa sera in occasione dell’importantissima sfida tra il Napoli e la Lazio.

Partiamo dai padroni di casa, che schiereranno con ogni probabilità il 4-3-3. Meret, sicuro tra i pali, guiderà la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è in ballottaggio con Mario Rui, ma al momento Garcia sembra confermare la scelta dei primi due impegni. A centrocampo, Lobotka in cabina di regina con Anguissa e Zielinski da mezze ali, mentre in attacco Osimhen sarà affiancato da Raspadori e, molto probabilmente, da Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano è pronto all’esordio stagionale da titolare, dopo l’affaticamento accusato a iniziato stagione. Panchina per il nuovo acquisto Lindstrom, per cui non è escluso un assaggio del Diego Armando Maradona, per la prima volta da giocatore azzurro.

Per quanto riguarda la squadra del grande ex Maurizio Sarri, invece, il modulo dovrebbe essere pressoché speculare. Provedel in porta, con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. In mezzo al campo, ballottaggio tra Kamada e Vecino (giustiziere del Maradona nella scorsa stagione) per affiancare Cataldi e Luis Alberto. In attacco, spazio a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.