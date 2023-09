Garcia svela cos’è successo: perché ha sostituito Kvaratskhelia

Una brutta sconfitta per il Napoli che esce senza punti dal match del Maradona contro la Lazio. Al termine della partita il tecnico partenopeo, Rudi Garcia, ha dato il suo punto di vista ai microfoni di DAZN

Analisi complessiva di mister Rudi Garcia che, deluso dal risultato, ha spiegato di aver visto una squadra a due facce. Bene nel primo tempo e molto male nella seconda frazione.

Meritavamo di essere in vantaggio all’intervallo per l’ottimo primo tempo fatto. Nel secondo tempo siamo stati molto meno efficaci sul palleggio. Devo dire però che, visto le occasioni che abbiamo creato e i tiri realizzati, forse un pareggio sarebbe stato più giusto.

Sulla partita

Contro la Lazio, quando sei in svantaggio, è molto pericoloso perché loro sono molto bravi nei contropiedi. Loro hanno davanti giocatori come Felipe Anderson, Zaccagni e Ciro Immobile. Sono tutti e tre molto veloci e con grande intesa tra di loro, è molto facile subire gol in questo caso. Siamo stati poco fortunati ma dobbiamo migliorare sicuramente la fase difensiva.

Una fase offensiva da migliorare

Secondo l’allenatore francese c’è stato poco cinismo offensivo e, nonostante i tanti tiri, è stato fatto solo un gol. In effetti si direbbe una situazione non da Napoli dato l’alto numero di gol realizzati durante la scorsa stagione

In attacco siamo stati poco precisi. Abbiamo tirato 22 volte e nel secondo tempo zero volte nello specchio ma comunque dobbiamo accettare e aspettare questa sosta per recuperare tutti i calciatori al 100%. È stata una partita a due facce, nel primo tempo è funzionato tutto, nel secondo abbiamo totalmente staccato. Dobbiamo essere più cinici.

Sulla sostituzione lampo di Kvaratskhelia

Secondo Rudi Garcia, la partita del georgiano è stata tutto sommato positiva. L’mvp della passata stagione ha subìto un infortunio poco prima dell’esordio stagionale con il Frosinone. Rimasto fuori per tutta la prima partita, Kvara era rientrato soltanto con il Sassuolo dove aveva servito a Di Lorenzo un magnifico assist per la vittoria.