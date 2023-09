Union Berlino, altro acquisto ufficiale: sfiderà il Napoli in Champions League

Dopo l’ufficialità di Robin Gosens, la squadra tedesca ufficializza un altro colpo dalla serie A, il Napoli pronto ad affrontare la vecchia conoscenza.

Ultimo giorno di mercato in quasi tutta Europa, arrivano notizie anche dalle prossime avversarie nei gironi di Champions League del Napoli.

L’urna che ha decretato il girone C per i partenopei, li ha accoppiati agli spagnoli del Real, i portoghesi del Braga e i tedeschi dell’Union Berlino. Non molto benevolo il sorteggio, pensando al fatto che gli azzurri partivano da testa di serie e quindi in prima fascia.

I tedeschi ufficializzano Leonardo Bonucci, sfiderà il Napoli in Champions

L’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, riparte dalla terra bavarese. Dopo aver ricevuto il ben servito dalla squadra bianconera, ha deciso di rilanciarsi in questa ultima parte della sua carriera in una squadra in grande rampa di lancio, che negli ultimi 5 anni è ripartita dalla serie C tedesca, fino ad arrivare alla promozione dello scorso anno in Champions League, dopo la grande Europa League disputata lo scorso anno da cenerentola della competizione.

Il difensore italiano, raggiunge l’ex esterno di centrocampo dell’Inter Robin Gosens, che ha già esordito con la maglia dell’Union Berlino la scorsa settimana, segnando addirittura una doppietta nella prima gara disputata. Saranno quindi due ex del nostro campionato a sfidarci nei prossimi gironi di Champions, che si aggiungono all’ex allenatore del Napoli e ora in forza ai Blancos, Carlo Ancelotti.