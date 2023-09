Problema Napoli, trauma contusivo in allenamento: a rischio per la gara con la Lazio

Arrivano brutte notizie dall’allenamento mattutino a Castel Volturno, infortunio alla mano, da valutare per il match di domani con i biancocelesti.

Terminato da pochi minuti la sessione mattutina di preparazione al match di domani sera contro Lazio, è in corso la conferenza stampa di mister Rudi Garcia, dove viene confermato l’infortunio.

Il giocatore azzurro non si è allenato per un trauma contusivo alla mano destra, quindi resta alta la possibiltà di non vederlo domani tra i convocati della sfida ai biancocelesti.

Gollini si ferma, infortunio alla mano e convocazione a rischio per la terza giornata.

Il portiere, ferrarese, come si legge dal comunicato del Napoli sul proprio sito, inerente alla seduta d’allenamento mattutina, non si è allenato per l’infortunio che lo terrà lontano, molto probabilmente, dal campo di calcio. Ovviamente, si dovranno fare tutti gli esami del caso e valutare bene la situazione e non rischiarlo.

Gollini, che nonostante l’infortunio, non sarebbe stato titolare nella prossima partita di campionato, visto che è sempre in vantaggio nelle gerarchie Alex Meret. Questo infortunio, potrebbe però minare le sue poche possibilità di giocare le partite “meno importanti”, con la speranza che ovviamente non sia un problema più serio del previsto.