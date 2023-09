Ora è ufficiale: Lozano è un nuovo giocatore del PSV

L’esterno messicano dopo quattro stagioni in maglia azzurra lascia il Napoli per tornare al PSV: tutti i dettagli dell’operazione

Il Napoli perde un altro pezzo del trionfale undici che ha riportato lo scudetto in città dopo più di trent’anni di attesa. Infatti è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Hirving Lozano da parte del PSV. Il messicano, in scadenza con il club partenopeo nel 2024, torna al club dal quale il Napoli lo acquistò quattro anni fa (per una cifra vicina ai 38 milioni di euro). Ora sarà ceduto per una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni di euro.

Il Napoli ha già provveduto a sostituire l’esterno campione d’Italia con Jesper Lindstrom, esterno danese ex Eintracht Francoforte. Il classe 2000 si alternerà sulla fascia destra con Matteo Politano, anche lui al centro di alcune voci di mercato all’inizio di luglio, ma poi alla fine della storia continuerà la sua esperienza in azzurro.

Lozano al PSV: l’annuncio ufficiale del club

Il Napoli ha annunciato la cessione di Lozano attraverso i suoi canali ufficiali: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hirving Rodrigo Lozano Bahena al PSV Eindhoven”.

Oggi il Chucky, dopo essere atterrato ad Eindhoven, ha svolto le visite mediche e ha firmato il nuovo contratto. Stando alle ultime indiscrezioni, l’esterno oramai ex Napoli avrebbe scelto il 27 come suo nuovo numero.