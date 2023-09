Nuova maglia Napoli, presentata la terza divisa: quando sarà messa in vendita

Il Napoli ha presentato la terza maglia da gioco: comunicata la data della messa in vendita della nuova divisa.

Il calciomercato si è praticamente chiuso e ora sarà solo il campo a parlare. Il Napoli se la vedrà domani sera contro la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio Diego Armando Maradona: gli uomini di Garcia proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva nelle prime tre gare di campionato.

Osimhen e compagni potrebbero scendere in campo con una nuova divisa da gioco. Il Napoli ha infatti pubblicato un video sui social dove presenta la terza maglia da gioco.

La nuova divisa sarà di colore nero e sarà messa in vendita a partire da domani mattina alle ore 8 sullo store ufficiale e sul sito di eBay.

On my skin. In my soul.

Presenting our 3rd kit, on sale tomorrow at 8am.

💙 #anew3ra #FromNapoliToTheWorld pic.twitter.com/8unBptoq5L

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2023