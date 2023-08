Non solo Lozano, il Napoli sfoltisce ancora: è fatta per un’altra cessione

Si sbloccano le cessioni targate Napoli nell’ultimo giorno di mercato. Dopo Lozano infatti, a breve potrebbe essere ufficiale altra cessione azzurra.

Il calciomercato volge al termine, ed anche le cessioni si stanno delineando nella squadra azzurra. Qualche ora fa è infatti arrivata l’ufficialità del ritorno di Hirving Lozano al PSV, dopo ben 5 anni all’ombra del Vesuvio. Dopo El Chucky però, un altro profilo potrebbe essere vicino a lasciare Napoli.

Centrocampo, sta per salutare anche Coli Saco.

Con Demme ancora in attesa della viola, che per acquistare l’italo-tedesco deve prima cedere, a breve potrebbe essere ufficiale il passaggio al Mantova per un altro centrocampista. Coli Saco, che tanto bene ha fatto nel precampionato, riscuotendo tanti consensi tra i tifosi presenti a Dimaro e Castel Di Sangro, è infatti vicinissimo ad unirsi alla squadra lombarda di Serie C in prestito.

Dopo i vari Vergara, Folorunsho, D’Avino e tanti altri dunque, anche Saco sarebbe ad un passo dalla cessione. Il centrocampista francese del Napoli avrà dunque modo di acquisire maggior consapevolezza di se stesso nonché minutaggio in questa sua nuova esperienza, provando nuovamente a convincere Rudi Garcia in quel che saranno i ritiri pre-campionato 2024.