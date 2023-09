Napoli, si sblocca la cessione di Demme? C’è un’importante novità

Ultimo giorno di mercato: il Napoli punta chiudere la cessione di Demme, ma c’è una novità importante che potrebbe svoltare l’affare

Uno dei temi più caldi di questo calciomercato è senza dubbio il futuro di Diego Demme. Il centrocampista tedesco, fin dal primo momento, non è stato posto al centro del progetto da Garcia ed ha dunque cercato una nuova sistemazione. Per tante settimane si è parlato dell’interesse forte dell’Hertha Berlino, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Poi, sul finire della sessione di calciomercato, l’affondo della Fiorentina. I viola nelle ultime ore avevano puntato il centrocampista azzurro per sopperire alla cessione di Amrabat. Il centrocampista marocchino è stato svariate volte messo nel mirino del Napoli, ma ormai la sua cessione in Premier League pare cosa fatta.

Amrabat, cessione ad un passo: nuovo scenario per Demme

Infatti, come riportato da Gianluca di Marzio sul suo profilo Twitter, il Manchester United ha chiuso l’operazione con la Fiorentina: prestito a 10 milioni di euro, con opzione entro maggio a 25 milioni circa comprensivi di bonus.

Tuttavia, secondo il noto esperto di mercato, per sostituirlo la Fiorentina non tratta più Demme, ma avrebbe puntato Maxime Lopez. Dunque, si alzano le probabilità che Demme non parta durante questa sessione di calciomercato.