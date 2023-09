Napoli, sfuma l’affare a centrocampo: va in un’altra big

Napoli beffato allo scadere della sessione di mercato estiva, affare sfumato a centrocampo: tutti i dettagli

Con ogni probabilità, come riportato anche da Garcia nella conferenza di presentazione a Napoli-Lazio, il mercato in entrata del Napoli si chiuderà con l’acquisto di Lindstrom. Dunque, possiamo dire che sono al minimo le speranze dei tifosi di accogliere un nuovo colpo a centrocampo.

Tra i tanti nomi accostati al club partenopeo quest’estate c’è anche Boubakary Soumaré, centrocampista francese classe ’99, molto forte fisicamente ma dotato anche di un’ottima tecnica individuale, che fa di lui un centrocampista abbastanza completo.

Napoli, salta Soumaré: ha scelto un’altra big europea

Il centrocampista, oramai ex Leicester, ha infatti scelto di approdare al Siviglia. In queste ore è atterrato per sostenere le visite mediche di rito con il club andaluso e poi firmare il contratto che lo legherà agli spagnoli.

A sbloccare la trattativa con il Leicester è stata la rescissione del contratto del Papu Gomez. In seguito ai tanti infortuni avuti durante la passata stagione, l’ex Atalanta ha deciso di risolvere il suo contratto per cercare una nuova sistemazione. Si parla di possibile futuro in Arabia Saudita.