Napoli-Lazio, ospite a sorpresa al Maradona: bella notizia per i tifosi

Domani sera al Maradona andrà in scena Napoli-Lazio, match valido per la 3ª giornata di Serie A. In occasione del big match contro i biancocelesti ci sarà un ospite a sorpresa allo stadio.

Il Napoli è giunto al terzo impegno del suo campionato, in cui dovrà affrontare la Lazio. Fin qui il cammino delle due squadre è stato totalmente opposto, con gli azzurri a punteggio pieno, mentre i biancocelesti fermi ancora a quota zero.

Non va comunque sottovalutato l’impegno, viste anche le qualità offensive della Lazio. In occasione del big match che si disputerà al Maradona sarà presente un ospite speciale.

Dj set speciale nel pre gara: Pau (Negrita) sarà lo special guest

Già in occasione di Napoli-Sassuolo di domenica scorsa al Maradona si erano notati alcuni cambiamenti. Difatti al momento dei gol del Napoli è partito un gioco di luci caratteristico che nessuno si aspettava, con molti che avevano pensato a dei problemi tecnici. Invece era solo un cambiamento voluto dal Napoli per rendere migliore l’esperienza al Maradona durante i match dei campioni d’Italia. In occasione del match di domani sera contro la Lazio sarà presente un’altra novità.

Come riportato dalla società tramite i suoi profili social, il pre gara di Napoli-Lazio sarà caratterizzato da un Dj set d’eccezione. Il Napoli per l’occasione ha deciso di ospitare uno special guest, e per l’impegno di domani sarà presente al Maradona il Dj Pau dei Negrita. Una novità indetta dal Napoli che dimostra come la società voglia migliorare l’esperienza del pubblico presente allo stadio.

Questo tipo di organizzazione è già presente negli stadi dei vari top club europei, che invitano ospiti d’eccezione per attirare ulteriormente la curiosità dei tifosi e non solo. Adesso anche il Napoli ha deciso di portarsi al passo dei top club, iniziando ad organizzare questi mini eventi prima dell’inizio delle gare interne per rendere ancor più piacevole l’attesa del match al pubblico presente al Diego Armando Maradona. Ovviamente questo è solo un punto di partenza, con eventuali altri tipi di eventi che potranno essere organizzati in futuro all’interno dell’impianto.

Il Napoli, specialmente dopo la conquista dello scudetto, si è sentito in dovere di apportare delle novità all’organizzazione dei match disputati in casa per attirare i tifosi sempre più allo stadio. Questi tipi di eventi favoriscono anche l’ingresso dei tifosi in largo anticipo rispetto all’inizio del match, visto che i tifosi sicuramente non vorranno perdersi gli show organizzati dal Napoli. Dunque non resta altro che aspettare il pre gara di Napoli-Lazio per assistere alla prestazione del Dj Pau, con l’auspicio che la squadra sia in grado di dare spettacolo proprio come lo special guest.