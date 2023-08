Napoli colto di sorpresa, notizia ufficiale su Pafundi

Napoli gelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, con le news a sorpresa inerenti all’obiettivo azzurro.

Il calciomercato targato Napoli ha dato modo ai tifosi di apporvi opinioni contrastanti nel corso dell’estate, con gli azzurri quasi sempre in un limbo fra ottime mosse ed occasioni scampate. Gli ultimi giorni hanno però regalato ai tifosi partenopei un vero e proprio sprint, con la chiusura dell’operazione Lindstrom e la buona riuscita della tanto agognata trattativa per la cessione di Hirving Lozano al PSV. Nulla da fare invece per Gaetano, che rimarrà con ogni probabilità alla corte di Rudi Garcia al contrario del proprio compagno di reparto.

Dopo lunghe settimane di agonia infatti, Diego Demme sembrerebbe davvero ad un passo dalla Fiorentina, a sua volta vicinissima a chiudere la cessione di Amrabat in Inghilterra. Si prospetta dunque un ultimo giorno di mercato tutto da vivere ed all’insegna delle sorprese. Non è infatti esclusa una possibile permanenza del centrocampista tedesco in caso il tempo a disposizione non si rivelasse necessario per stabilirne l’approdo in Toscana, così come non è da sottovalutare l’ipotesi colpo-last minute targato Napoli in caso di partenza del tedesco.

In attesa di scoprire tutto ciò, brutte e sorprendenti notizie arrivano a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. Protagonista, il talento della Nazionale italiana Simone Pafundi, da tempo cercato proprio dai partenopei.

Pafundi rinnova con l’Udinese, Napoli gelato

Rappresenta senz’altro l’uomo del momento Simone Pafundi, etichettato dai più come uno dei principali talenti della nostra Nazionale. Trequartista di nascita, il classe 2006 ha però dimostrato di poter svariare su tutto il fronte offensivo nel corso del Mondiale U-20 nonché con la selezione Primavera dell’Udinese. Tutto ciò ha dunque contribuito a stregare numerose squadre finite sulle tracce di Pafundi, fra cui il Napoli, squadra del cuore nonché della città di nascita del talentino.

Più volte il trequartista è stato accostato infatti agli azzurri, per la gioia dei tifosi partenopei. Famoso ormai anche il video dei festeggiamenti Scudetto dei campani proprio negli spogliatoi della Dacia Arena di Udine. Ad essi infatti, prese parte anche un timido ed in borghese Pafundi, facendo dunque nascere nella maggior parte dei tifosi del Napoli la convinzione di un possibile approdo in azzurro del ragazzo. Napoli ed i napoletani sono però stati gelati dalle news odierne.

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale nonché canali social, l’Udinese ha comunicato di aver esteso fino al 30 giugno 2026 il contratto di Pafundi. News sorprendente, in grado di cogliere alla sprovvista anche il Napoli. Tale rinnovo suggerisce dunque ad un sempre e più probabile impiego del classe 2006 con la prima squadra bianconera, dove potrebbe entrare nelle gerarchie in caso di addio di Samardzic il prossimo anno.