Mercato Napoli, ultimo colpo last minute? L’idea della società

Ultimo giorno di mercato, si è parlato di centrocampisti e dei tanti esuberi, ecco chi sono in uscita e chi potrebbe invece rimanere in terra partenopea.

Le ultime 24 ore di mercato sono fondamentali per il Napoli, bisogna piazzare sicuramente un colpo in uscita dopo quello di Lozano che a breve sosterrà le visite mediche al Psv, un ritorno a casa per lui. Si prospetta l’uscita di Demme, che attende un’offerta dalla Fiorentina che dovrà sostituire il forse partente Amrabat, direzione Manchester United.

Nessun acquisto, il Napoli dovrebbe aver chiuso il calciomercato in entrata

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, quindi, niente più entrate, ma solo operazioni in uscita. Quella più calda, dopo quella ufficiale di Lozano, è quella di Diego Demme, l’italotedesco in forza al Napoli da ormai tre stagioni. Oltre queste due, nessun’altra pista è realmente aperta per ora, ma il calciomercato sappiamo sa essere inaspettato, imprevedibile.

La Repubblica, conclude:

I giovani Zanoli, Gaetano e Zerbin sembrano invece destinati a rimanere in azzurro almeno fino a gennaio, visto che in autunno il calendario sarà intensissimo.

Chiaro segnale quindi questo dalla società, che punta sui giovani che bene hanno fatto lo scorso anno, chi qui in terra partenopea, chi fuori, come Zanoli.