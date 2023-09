Lozano al PSV, giocatore in viaggio: quanto incassa il Napoli

Tutto fatto e risolto, la telenovela relativa all’attaccante trova l’epilogo alle battute finali del calciomercato.

Il malcontento di Hirving Lozano durava da ormai troppi mesi. Sin da quando gli azzurri si sono laureati campioni d’Italia, il messicano sapeva già che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti di gioia con il Napoli. Una volta ripreso il lavoro dopo le vacanze estive, il Chucky ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con i partenopei. Troppo pochi per lui i 2,5 milioni proposti da ADL rispetto ai 4,5 percepiti attualmente e, con uno status da possibile parametro zero a partire da gennaio, la situazione è iniziata a diventare “scomoda” per la dirigenza.

Aurelio De Laurentiis lo prelevò nel 2019 dal campionato olandese pagandolo 40 milioni + 8 di commissioni. All’epoca fu considerato l’acquisto più oneroso nella storia del Calcio Napoli. Forse anche per questo, le prestazioni di Lozano in azzurro non sono mai state al di sopra delle aspettative. Non era un buon affare perdere uno dei giocatori più pagati della rosa a zero, allora si è provato a far sì che venisse ceduto. Dopo tanti rifiuti e tante trattative, la quadra è stata trovata proprio con il suo ex club. Hirving Lozano oggi diventerà infatti un nuovo “vecchio” giocatore del PSV Eindhoven.

Lozano-PSV: le cifre

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il messicano è già in viaggio per l’Olanda dove in giornata si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi venire annunciato ufficialmente dal PSV. Soltanto nella notte sono stati definiti gli ultimi dettagli con il giocatore. Tutto girava attorno alla buonuscita di Lozano che si è visto negare gli stipendi di giugno, luglio e agosto. L’attaccante era stato già messo fuori rosa e per lui si aspettava solo una soluzione dal mercato. Da quando è arrivato nella città partenopea, Lozano ha totalizzato con gli azzurri 155 presenze mettendo a segno 31 gol e 14 assist. Numeri tutto sommato buoni, ma i tifosi si aspettavano di fare un salto di qualità con un giocatore dal suo talento.

L’acquisto di Jesper Lindstrom, dal Francoforte, ha soltanto accelerato le operazioni in uscita. Con il danese, pronto ad un posto nell’undici titolare di Garcia, i minuti a disposizione del Chucky sarebbero stati sempre di meno. Manca solo l’ufficialità ma Lozano riabbraccerà quindi il suo ex club. Per ritornare in Olanda, il Chuky ha rifiutato proposte da MLS e Arabia Saudita, la voglia di tornare con il club che l’ha lanciato in Europa era tanta. Il Napoli guadagnerà, come riportato dal Corriere dello Sport, 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus.