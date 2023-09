Lascia Napoli dopo otto anni: “Deluso dalle decisioni della società”

Il giocatore del Napoli lascia il club dopo ben otto anni: attacco diretto alla società nel suo messaggio di addio pubblicato sui social.

Si è chiusa la sessione di calciomercato estiva, sessione in cui il Napoli è stato impegnato molto sul lato cessioni. La dirigenza ha faticato molto a trovare una nuova sistemazione ai vari esuberi, ma in alcuni casi ci è riuscita.

È stata una finestra di mercato particolarmente complicata per il Napoli, che probabilmente si aspettava di avere meno problemi. Il neo direttore sportivo Mauro Meluso ha trovato molte difficoltà nel piazzare i vari esuberi a causa della mancanza di offerte adeguate a ciò che si aspettava il Napoli.

Per alcuni di loro la dirigenza è riuscita a trovare un club che potesse acquistarli a delle cifre adeguate. Uno di questi però ha voluto mostrare tutta la sua delusione per come si è conclusa l’avventura con il Napoli.

Davide Costanzo saluta il Napoli lanciando una frecciatina alla società

Da tempo il Napoli era alla ricerca di qualche offerta concreta per piazzare i suoi esuberi che a lungo hanno rallentato il mercato degli azzurri. Negli ultimi giorni di questa sessione la dirigenza è riuscita a piazzare alcuni di loro, tra cui anche Davide Costanzo. L’ex capitano della Primavera del Napoli è stato ceduto in questo ultimo giorno di mercato al Portici.

Costanzo non ha preso bene la posizione della società, che ha spinto fortemente per cederlo durante questa estate. Il difensore classe 2002 ha salutato il club tramite un post sul suo profilo Instagram, lanciando anche una frecciatina alla società per alcune scelte nei suoi confronti. Di seguito il post Instagram di Davide Costanzo.

POST INSTAGRAM DI ADDIO AL NAPOLI –“Cara SSC NAPOLI

Dopo otto anni di gioie, sacrifici e passione, è con il cuore pesante che scrivo questa lettera da addio. Ho vissuto momenti indimenticabili indossando l’azzurro, ma purtroppo ogni storia ha un inizio e una fine. Mi sono dedicato anima e corpo a questa maglia e ai tifosi straordinari. Ho lottato in campo con tutto me stesso, cercando sempre di dare il massimo per onorare la vostra fiducia. I gol, le vittorie, le emozioni condivise con voi resteranno per sempre nei miei ricordi.Sono stato deluso dal modo in cui sono state prese alcune decisioni da parte della società, dove non sono stato riconosciuto per come mi aspettavo e per quel che sono ma voglio credere che tutto questo sia parte integrante del calcio. Voglio ringraziare ogni compagno di squadra, allenatore, membro dello staff e tifoso che ha reso questa esperienza speciale. Siete stati la mia seconda famiglia, e vi porterò sempre nel mio cuore ovunque andrò. Napoli, ti lascio con gratitudine e un pizzico di amarezza. Non è stato un addio facile da prendere, ma è giunto il momento per nuove sfide e opportunità. Chiunque abbia il privilegio di indossare questa maglia in futuro deve sapere che il Napoli è una parte di me.

Vi abbraccio tutti con affetto

Davide Costanzo”

Il difensore italiano non ha apprezzato il comportamento della società nei suoi confronti. Difatti la dirigenza del Napoli ha chiaramente messo alla porta l’ex capitano della Primavera, invitandolo a cercarsi una nuova squadra. Costanzo adesso ripartirà dal Portici, dove proverà a mostrare tutte le sue qualità e a scalare le categorie per approdare magari un giorno in Serie A.