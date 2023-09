Il Napoli fa esultare i tifosi: annuncio ufficiale sulla nuova maglia

Novità sulle prossime magliette del Napoli, abbiamo la data della presentazione del nuovo kit partenopeo, molto vicino il giorno.

Era il 10 luglio quando, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, a bordo della nave da crociera Msc, presentava la “New Era… From Napoli to world”, accompagnato dalla figlia Valentina, che si è occupata personalmente del design delle maglie e dei principali sponsor.

I nuovi Kit, con lo scudetto sul petto, sono andati a ruba sin dalle prime ore della loro messa in vendita, sia negli store online, sia in quelli fisici nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Tutti i tifosi non hanno potuto fare a meno di comprare la maglia del tricolore, che ritorna sulla maglia azzurra dopo 33 anni, la più amata è ovviamente quella azzurra. In tantissimi indossavano il nuovo Home Kit allo stadio Maradona domenica scorsa contro il Sassuolo, ma anche la seconda maglia, quella di colore bianco, con la rappresentazione del Vesuvio che erutta il tricolore, ha riscosso tantissimo successo tra i supporter partenopei.

Quando ci sarà la presentazione della terza maglia

Sabato 2 settembre, sfruttando il match di campionato con la Lazio, il Napoli presenterà il terzo kit gara. L’annuncio, avvenuto pochi minuti fa via social, mostra in un video come la nuova maglia del Napoli, conferma quelle che erano le idee e le immagine uscite fuori negli ultimi mesi, visto che sarà sicuramente scura, tendente al nero. Nel video, infatti, si vede un tatuatore con macchinetta e ago, colorare di nero il tricolore. Questo kit, il terzo, va a completare le diverse sfumature di quest’anno: azzurra, bianca e appunto nera.

Il grande successo delle prime due lascia ben sperare anche per questa terza maglia, ricordiamo che per giorni i primi due kit sono stati sold-out e soltanto nelle ultime settimane si è fatto rifornimento e finalmente tantissimi tifosi sono riusciti ad accaparrarsi la maglia scudettata.

La presentazione della terza maglia ovviamente non sarà l’ultima. Come già anticipato dal presidente De Laurentis, il 10 luglio, l’idea della società è quella di presentare più maglie di quelle dello scorso anno, superando quindi quota 12. Non dimentichiamoci che negli anni, abbiamo avuto il kit di Halloween, Natale, San Valentino e Maradona tra i tanti. Quindi diciamo che possiamo aspettarci veramente di tutto in questa stagione, considerando la presenza del tricolore sul petto che fa gola a tutti i tifosi partenopei, essendo questo un anno storico, il primo dopo il grande Diego.