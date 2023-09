Garcia: “Lindstrom può giocare dovunque. Sul mercato trattiamo due cessioni”

Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, alla vigilia della terza giornata di campionato contro la Lazio.

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato di Serie A dove, allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno la Lazio. Ecco le parole:

Sul sorteggio dei giorni di Champions League:

La sfida con il Real Madrid è emozionante, sono una delle migliori squadre al mondo e dobbiamo arrivare pronti a quel momento

Il tecnico francese ha poi fatto capire che il mercato in entrata è chiuso. Per quanto riguarda quello in uscita, si aspetta l’ufficialità di Lozano al PSV e si sta trattando per la cessione di Diego Demme.

Sulla partita di domani Garcia è stato chiaro:

“C’è una gara da vincere per noi, nove punti su nove sarebbero un risultato ottimo e il nostro obiettivo e fare incetta di vittorie che poi ti permettono di guadagnare punti sulle dirette avversarie. La Lazio è una nostra diretta concorrente”

Sul neo acquisto Lindstrom:

Sono molto felice per il suo arrivo. Sportivamente mi piaceva molto il giocatore, è di prospettiva, ha fatto una stagione importante con il Francoforte e gioca in una Nazionale di tanta qualità come la Danimarca. Se arrivano nuovi giocatori, non dimentico quelli che ho già in rosa. Cerco di mostrare fiducia a chi è qua e Jesper non partirà dal primo minuto. Vedremo se la partita ci consentirà di inserirlo a gara in corso, ma le occasioni sono tante e Lindstrom avrà tempo e spazio per mettersi in mostra.

Il tecnico francese ha spiegato anche il posizionamento in campo che prevedere per il danese. Secondo Garcia Lindstrom può giocare non solo sulle fasce, ma anche vicino ad un centravanti. È una risorsa importante per la squadra.

Bisogna non dare informazioni alle avversarie

Su Kvratskhelia

Kvara sta bene, non so ancora se parte dall’inizio o a gare in corso. Non diamo informazioni agli avversari.

Garcia ha elogiato della partita con il Sassuolo mi è piaciuto soprattutto la fase difensiva, sostenendo di aver concesso poche occasioni da gol agli avversari e che questa sia la giusta marcia per un buon calcio.

Sulla non centralità di Lobotka nel suo gioco

Non conosco il passato, faccio il mio calcio e per me una squadra che dipende da un solo giocatore è una squadra in pericolo. Basta che l’avversario ti chiuda il punto forte e poi è finita. Io punto su tutti e per quanto riguarda Lobotka mi va bene anche che tocchi meno palloni, l’importante è lo facciano anche loro.

Sulla partita di domani

La Lazio è una squadra di qualità, hanno urgenza di punti visto che hanno perso le prime due partite. Dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi per creare occasioni e fare gol. Cerco sempre di gestire la gara, ma ancora non siamo al 100%. I punti ovviamente contano molto per la classifica, dobbiamo esprimerci bene in campo e vincere le partite.

Su Natan ancora inutilizzato

Natan avrà il suo momento, ha bisogno di essere lasciato tranquillo. È arrivato tardi e sta imparando la lingua e gli schemi di gioco. Le sue chances arriveranno.

Sulle ambizioni personali