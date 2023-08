Ex Napoli, ricordate Bakayoko? Non immaginerete dove giocherà

Arrivò come grande promessa, in cerca di un rilancio dopo la brutta esperienza al Chelsea. Ora riparte da una squadra francese.

Partì alla grande la stagione di Bakayoko al Napoli appena arrivato, con sprazzi di bel calcio e dimostrazioni di sicurezza. Durò però pochissime partite, non legando mai con tifosi, squadra e mister Gattuso. Il prestito non è stato infatti prolungato, con il francese che tornò al Chelesea prima di fallire anche al Milan. Per Bakayoko, ora, è però tempo di una nuova avventura.

Bakayoko, dopo le brutte esperienze italiane riparte dal Lorient.

Come già detto, prima dell’esperienza partenopea, Bakayoko, aveva assaggiato già il campionato italiano, passando una stagione in prestito al Milan. Neanche in quell’occasione il francese riuscì ad imporsi, con la sua seconda esperienza rossonera (post-Napoli), che conta meno di 5 presenze in 2 anni.

Che sia la Francia la svolta per questo giocatore che tanto bene fece, sempre in terra franca, con la maglia del Monaco? La carriera del ventinovenne francese, dopo l’acquisto monstre da parte del Chelsea ed i tanti flop, è infatti pronta a ripartire dal Lorient. Il club arancio di Francia ne ha infatti annunciato l’acquisto ufficiale, riportando Bakayoko in Ligue 1 per la prima volta dopo gli anni d’oro nel principato.