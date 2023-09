Altra cessione in casa Napoli, l’addio è ufficiale

La deadline di mercato sta portando una serie di uscite in blocco per il Napoli che adesso ha fretta.

Tante sono le trattative sul tavolo di De Laurentiis e Meluso per queste ultime concitate ore di mercato. La dirigenza sta cercando di fare il possibile per sistemare la rosa anche dagli esuberi. La cessione più importante è stata messa in archivio dalla società.

Hirving Lozano è un nuovo giocatore del PSV e stamani svolgerà le visite mediche per poi essere annunciato. Il Napoli guadagnerà 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In mattinata è arrivata anche l’ufficialità di Karim Zedadka all’FC Swift Hesperange, squadra lussemburghese. Confermata invece anche il passaggio di Davide Costanzo al Portici Calcio.

Davide Costanzo passa al Portici

L’uscita di Costanzo è un’altra cessione ufficiale per il Napoli che adesso punta a sfoltire la rosa degli ultimi esuberi. Il difensore nativo di Frattamaggiore, non ha mai esordito in Serie A con gli azzurri ma con la squadra ha svolto tutto la gavetta a partire dalla primavera.

Adesso ai partenopei resta la calda trattativa per la cessione di Diego Demme che potrebbe passare alla Fiorentina negli ultimi minuti.