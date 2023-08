Ultim’ora su Lozano, la notizia sul PSV è definitiva: arriva l’annuncio da Sky

Da diversi giorni il Napoli è al lavoro per trovare una nuova sistemazione per Hirving Lozano. Arrivano imporanti novità sul futuro dell’esterno messicano.

La dirigenza del Napoli ha faticato e non poco in questa finestra di mercato a piazzare i vari esuberi. Difatti diversi di loro ad oggi sono ancora presenti nell’organico, ma in queste ultime ore di mercato si cercherà una soluzione per piazzarli.

Uno degli indiziati a lasciare il Napoli è Lozano, che nelle prossime ore potrebbe salutare definitivamente gli azzurri.

Napoli e PSV vicini alla chiusura dell’accordo per il trasferimento di Lozano

Da alcuni giorni Napoli e PSV sono in costante contatto per trovare l’accordo definitivo per il ritorno in Olanda di Lozano. La richiesta iniziale degli olandesi non aveva soddisfatto la dirigenza del Napoli, che però si è mostrata aperta al dialogo. Proprio in questi minuti è arrivata una novità importante.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Napoli e PSV in questi istanti sono al lavoro per chiudere l’accordo, con Lozano ormai vicinissimo al ritorno in Olanda. Dunque sembra ormai fatta per la cessione del messicano, che dopo un’estate tormentata è pronto a lasciare il Napoli. Nelle prossime ore è prevista la fumata bianca che definirà l’addio di Lozano, che tornerà al club che l’ha lanciato sul palcoscenico europeo.

Lozano è arrivato al Napoli proprio dal PSV nell’estate del 2019, diventando l’acquisto più oneroso della storia del club (45 milioni di euro). C’erano molte aspettative al momento dell’approdo al Napoli, visto che l’esterno era reduce da due stagioni in cui aveva messo a segno 40 reti in 75 presenze con la maglia del PSV. L’impatto era stato positivo, con la rete all’esordio contro la Juventus, ma gli infortuni e la discontinuità hanno minato il percorso del messicano. La stagione 2020/2021 ha rappresentato la più positiva di Lozano con la maglia del Napoli, in cui l’esterno ha messo a referto 15 reti e 4 assist.

Con l’ascesa di Matteo Politano, l’esterno messicano ha iniziato a soffrire, visto che il ruolo di titolare sull’esterno non era più saldo come prima. Da lì è iniziata la discesa di Lozano, che oltre a effettuare prestazioni deludenti ha dovuto fare i conti anche con diversi infortuni che l’hanno lasciato fuori dal campo a lungo.

Lozano si accinge a lasciare il Napoli, a questo punto, dopo aver collezionato la bellezza di 155 presenze con la maglia azzurra nelle quattro stagioni vissute all’ombra del Vesuvio. Adesso l’esterno messicano spera di ritrovarsi nuovamente al PSV, dove lasciò un grande ricordo di sé.