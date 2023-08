Sorteggi Champions: svelate le avversarie del Napoli, girone benevolo a metà

Il Napoli conosce le sue avversarie nei gironi della UEFA Champions League: prima volta in prima fascia per la squadra di Rudi Garcia, grazie al successo in Serie A nella scorsa stagione.

La squadra di Rudi Garcia non vede l’ora di poter tornare a calcare il palcoscenico della Champions League. Una competizione in cui lo scorso anno il Napoli ha fatto un ottimo cammino, raggiungendo il traguardo storico dei quarti di finale. Gli uomini dell’allora tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, furono fermati dal Milan, che riuscirono a imporsi sia all’andata che al ritorno.

Il Napoli potrà godere quest’anno del vantaggio di essere in prima fascia. Vantaggio comunque relativo, considerando che la seconda fascia è piena di squadre di altissimo livello come il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. La squadra madrilena è, infatti, uno degli spauracchi per la società partenopea, che spera in un incrocio agevole anche tra terza e quarta fascia. Per quanto concerne l’ultimo raggruppamento, il pericolo è il Newcastle dell’ex Milan Sandro Tonali (che ha eliminato proprio il Napoli lo scorso anno, ndr), squadra che non vanta una grandissima tradizione storica di recente. Attenzione anche al Galatasaray dell’ex Mertens.

Ricordiamo inoltre che il sorteggio odierno sarà l’ultimo con il format attuale, visto che la Champions League a partire dalla prossima stagione cambierà pelle. Difatti la competizione passerà da 32 a 36 squadre, dove non ci saranno più i gironi ma un tutti contro tutti con 8 partite a testa.

Le fasce

Di seguito, la composizione delle fasce nel dettaglio:

Prima fascia: Manchester City, Barcellona, Napoli , Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord.

Manchester City, Barcellona, , Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord. Seconda fascia: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.

Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter. Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, PSV, Braga, Copenaghen,

Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, PSV, Braga, Copenaghen, Quarta fascia: Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray.

I criteri sono i soliti: le squadre della stessa nazionalità non potranno incrociarsi però ai sorteggi dei gironi: questa eventualità è consentita soltanto dai quarti di finale in poi.

Il Napoli è in prima fascia insieme alle vincitrici dei top campionati europei, più i vincitori della scorsa UEFA Champions League (Manchester City, ndr) e della Europa League (Siviglia, ndr).

Il sorteggio

Il sorteggio partirà alle 18:00: il Napoli attende di conoscere quelle che sono le sue avversarie per la fase a gironi della prossima Champions League. Di seguito, i risultati dell’urna di Nyon: