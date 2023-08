Mercato Napoli, l’annuncio dell’agente blocca tutto: “Non si farà più nulla”

Siamo giunti ormai agli sgoccioli di questa sessione di calciomercato, con alcune situazioni che pian piano si stanno delineando. L’agente di un calciatore si è espresso sul futuro del suo assistito.

Mentre il Napoli prosegue la sua preparazione in vista della 3ª giornata di Serie A – in cui gli azzurri affronteranno la Lazio – la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Dopo l’arrivo di Jesper Lindstrom la società è a caccia di qualche occasione per rimpolpare la rosa in vista dei tanti impegni stagionali.

A smorzare gli animi ci ha pensato l’agente di un calciatore, che ha annunciato delle novità importanti sul futuro del suo assistito nella giornata odierna.

L’agente di Gaetano conferma la permanenza in rosa del centrocampista

In questa lunga estate di mercato si è parlato molto del futuro di diversi giocatori del Napoli. Difatti la dirigenza partenopea aveva stilato una lista di giocatori cedibili – chi a titolo definitivo e chi in prestito – ma ci sono state delle difficoltà nel piazzare questi giocatori. In questa lista era presente Gianluca Gaetano, il cui futuro è stato in bilico per l’intera estate, ma il suo agente ha messo un punto netto sulla vicenda.

Difatti l’agente di Gaetano, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Crc, precisando la posizione sul futuro del giocatore. Di seguito le sue dichiarazioni.

ATTESA ESTENUANTE – “Si è un po’ prolungata la decisione su di lui per il suo futuro perché purtroppo nel finale di campionato si è infortunato. L’infortunio ha creato tantissimi problemi, ma ormai è superato. L’allenatore non lo ha potuto vedere in ritiro e giocando poco l’anno scorso non lo ha potuto vedere, quindi per prendere una decisione ci è voluto più tempo”.

FUTURO GAETANO – “Ha preso il posto di Ndombele che era il sesto centrocampista e ci auguriamo che possa avere più continuità. Non andrà via da Napoli. Veiga? Era più un cruccio di De Laurentiis”.

FIDUCIA IN GARCIA – “Secondo me aveva la voglia di scoprire Gaetano. Garcia non ha mai promesso niente a Gianluca Gaetano, ma è molto predisposto anche nei confronti dei giovani, sono molto ottimista che Gaetano possa trovare il suo spazio. Ho avuto l’idea e la sensazione che Garcia ha una grande predisposizione a lanciare i giovani e che gli piaccia farlo. Mi dà sensazioni positive”.

INVESTITURA SU GAETANO – “Io penso che Gaetano abbia del talento e delle qualità da grande giocatore, lo ritengo un fuoriclasse ed è normale che vada dimostrato in campo. Ma ho grande fiducia in lui. Quest’anno Gaetano è il sesto centrocampista e può avere il proprio spazio tranquillamente giocando ogni tre giorni. Poi, ripeto, ho grande fiducia in questo allenatore”.

Dunque arriva la conferma diretta da parte dell’agente di Gaetano sulla permanenza del centrocampista a Napoli in questa stagione. Seppur nel corso dell’estate il giocatore sia stato accostati a diversi club di Serie A – Frosinone ed Empoli su tutti – alla fine è stato deciso di confermare nuovamente Gaetano nell’organico del Napoli.

Giuffredi si è mostrato fiducioso sulle possibilità di trovare maggior spazio rispetto alla passata stagione per Gaetano, spendendo parole al miele verso Rudi Garcia. Solo il tempo ci dirà se l’allenatore francese darà spazio al talentuoso centrocampista italiano, o se nella finestra invernale sarà nuovamente oggetto di voci di mercato.