Lindstrom titolare? L’agente di Politano avverte Garcia: lo ha detto in diretta

Jesper Lindstrom si appresta a ritagliarsi un ruolo chiave nello scacchiere tattico di Rudi Garcia. Intanto l’agente di Politano ha lanciato la sfida all’esterno danese.

Il Napoli dopo aver visto sfumare l’arrivo di Gabri Veiga, ha deciso di consolarsi affondando il colpo con l’Eintracht Francoforte per l’acquisizione di Jesper Lindstrom. Il talentuoso esterno danese proverà a creare più di qualche grattacapo a Garcia, che dovrà essere bravo nel trovare nuovi schemi per far male agli avversari.

Nel frattempo ha parlato l’agente di Politano, che ha lanciato un chiaro segnale a Lindstrom e a Rudi Garcia.

L’agente di Politano accende la sfida con Lindstrom

In questo avvio di campionato uno dei giocatori più in palla del Napoli è sicuramente Matteo Politano. L’esterno ha aperto la stagione del Napoli, siglando il gol del momentaneo 1-1 contro il Frosinone nella 1ª giornata di Serie A. Ma con l’arrivo di Lindstrom l’esterno italiano potrebbe veder ridotto il suo minutaggio. Ci ha pensato il suo agente a lanciare un chiaro segnale all’esterno danese.

L’agente di Politano, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, dove ha mandato un segnale forte a Rudi Garcia e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

INCISIVITÀ POLITANO –“Il Napoli è una grande squadra e nelle grandi squadre c’è concorrenza, Politano può solo fare bene e non è secondo a nessuno. Sposta gli equilibri. Le qualità e le prestazioni che stanno facendo lui e Di Lorenzo sono di un livello altissimo”. CONCORRENZA CON LINDSTROM – “Politano sente la fiducia di Garcia che non lo ha mai messo in discussione, ma dovrà essere bravo a capire che c’è concorrenza”.

Giuffredi ci ha tenuto a difendere il suo assistito, visto che ora dovrà contendersi il ruolo di titolare sulla fascia destra con Lindstrom. Non si è trattato di un attacco a Lindstrom, quanto più di un appunto per Politano che ora dovrà dare il massimo se vorrà restare tra i titolari di Rudi Garcia.