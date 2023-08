È trascorsa ormai una settimana dal rifiuto di Gabri Veiga al Napoli, dopo una trattativa estenuante durata tantissimo, ma gli strascichi continuano.

Era il 18 agosto quando tutti i siti davano per fatto l’arrivo di Gabri Veiga in terra partenopea. Le società avevano trovato l’accordo e il giocatore era pronto per le visite mediche a Villa Stuart, se non fosse che l’inaspettato inserimento da parte dell’Al-Ahli abbia contribuito a cambiare i piani.

L’approdo del centrocampista in terra araba è dunque stato accolto come un vero e proprio caso mediatico dagli appassionati, spingendo addirittura Toni Kross a commentare la vicenda con un eloquente “imbarazzante“. A distanza di pochi giorni, lo stesso centrocampista del Real è tornato a commentare l’operazione di mercato del momento.

“Nessuna ambizione in Arabia, si va solo per soldi”, Kroos sentenzia

Non è riuscito a tenere a freno la lingua neanche questa volta Toni Kroos, intervenuto nuovamente sul caso Gabri Veiga a pochi giorni dal già citato commento social. “Nessuna ambizione, in Arabia si va per soldi“, le parole di un adirato Kroos. Il centrocampista ha addirittura definito tali scenari come un’offesa al calcio, prima di aggiungere un’ultima postilla al discorso.

“Tutti sceglierebbero quella direzione, anche Cristiano Ronaldo l’ha fatto. Eppure lui era a fine carriera, mentre adesso molti vanno in Arabia nonostante siano nel fiore della propria carriera“, la frecciatina finale lanciata dal centrocampista tedesco a Gabri Veiga.