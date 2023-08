Calciomercato Napoli, piace tantissimo a Garcia: a sorpresa è vicino all’Inter

Accostato al Napoli per tutta la sessione di calciomercato, il centrocampista potrebbe approdare a Milano sponda nerazzurra sul finire del mercato.

Con la rinuncia del riscatto per Ndombele e Gianluca Gaetano non ancora in piena forma, il Napoli, ha cercato, negli ultimi due mesi, un centrocampista che potesse far rifiatare i titolarissimi insieme a Cajuste. Tanti i nomi fatti per il club partenopeo, ma mai certezze vi sono state su una trattativa avviata con il club di appartenenza. In particolare, una figura accostata agli azzurri e molto cara a Rudi Garcia potrebbe finire a sorpresa in maglia Inter sul finire di mercato.

Ultimo regalo da Marotta per Inzaghi, può arrivare Maxime Lopez

Accostato come detto in precedenza al Napoli, nelle ultime ore si è fatta viva l’ipotesi nerazzurra per Maxime Lopez. Il francese, ad oggi ancora al Sassuolo, andrebbe ad arricchire ulteriormente un reparto completo come il centrocampo Inter, facendo così sfumare le possibilità partenopee di accaparrarsi il mediano neroverde nonostante la risaputa stima da parte mister Garcia.

Con le ultime 24 ore disponibili per il calciomercato, questa notizia potrebbe di fatto chiudere le possibili entrate per il Napoli. Gli azzurri quindi affideranno la parte centrale del campo, oltre ai titolarissimi, al neo acquisto Cajuste, Elmas e Gaetano, con Diego Demme diretto a Firenze.