Si riaccende a sorpresa una trattativa in Serie A: può lasciare Napoli

Si riaccende a sorpresa una trattativa che porterebbe a una cessione in casa Napoli: le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive.

La fine del calciomercato estivo è sempre più vicina, le ore 20 di venerdì 1° settembre sono dietro l’angolo. Una data che incombe sulle squadre di Serie A, ansiose di chiudere gli ultimi colpi in entrata prima del gong.

Il Napoli può invece trascorrere con più tranquillità queste ultime ore. Il club partenopeo ha chiuso ieri l’ultimo acquisto, ovvero quello di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, ed è al lavoro solo per formalizzare alcune cessioni. Uno dei giocatori che ha già svuotato l’armadietto a Castel Volturno ed è già con le valigie in mano è sicuramente Diego Demme, messo fuori rosa da Rudi Garcia.

A un anno dalla scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2024, il centrocampista tedesco dovrà trovarsi un’altra sistemazione per non trascorrere un anno in tribuna a guardare i suoi compagni di squadra. Demme ha però già rifiutato una destinazione: l’ex Lipsia ha infatti già detto “no” all’Hertha Berlino. Il club della capitale tedesca è retrocesso in Zweite Liga (Serie B tedesca) e Demme non ha nessuna intenzione di giocare in una categoria inferiore. Ma l’alternativa potrebbe chiamarsi Fiorentina.

La Fiorentina potrebbe tornare su Demme

La Fiorentina segue da tempo Demme, il tecnico Vincenzo Italiano non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il tedesco e lo stesso centrocampista gradirebbe la destinazione. Tanti punti a favore che però non bastano.

Il club viola ha infatti puntato forte su Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg che ha giocato nel Milan nell’ultima stagione, ma nelle ultime ore di mercato la trattativa ha subito una brusca frenata a sorpresa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, quando sembrava ormai tutto fatto, il trasferimento ha ricevuto dei rallentamenti e ora rischia addirittura di saltare.

Una situazione che coglie di sorpresa i tifosi della Fiorentina, ma non la società. Infatti, sempre secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza del club toscano ora è tornata a pensare con forza a Demme per non rischiare di restare con un pugno di mosche.

La trattativa però sarà riaperta solo quando sarà definitivamente saltata quella che dovrebbe portare Vranckx alla Fiorentina. Il Napoli aspetta e Demme spera in un esito positivo. Intanto, nelle ultime ore, il centrocampista tedesco ha anche iniziato a seguire il club viola su Instagram. Un indizio di mercato via social abbastanza chiaro che conferma la volontà del giocatore.