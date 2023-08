Lozano-PSV, la trattativa difficilmente si chiuderà oggi: il motivo

Hirving Lozano è sempre più vicino al ritorno al PSV Eindhoven, ma la trattativa difficilmente verrà chiusa in giornata.

Dopo quattro stagioni, 155 presenze e 30 gol, l’avventura di Hirving Lozano con la maglia del Napoli è arrivata ormai al capolinea. A un anno dalla scadenza del contratto, l’attaccante messicano è pronto a salutare i suoi compagni di squadra per fare ritorno al PSV Eindhoven, squadra da cui fu prelevato dal Napoli proprio quattro anni fa.

L’intesa economica tra le due società sembra essere sempre più vicina e anche il giocatore avrebbe accettato un ingaggio più basso pur di tornare in Olanda. L’acquisto di Jesper Lindstrom da parte del Napoli ha chiuso ulteriormente le porte al Chucky, che ora è pronto a ricominciare dal suo PSV.

Lozano-PSV, domani il giorno decisivo

La trattativa sembrava dovessi chiudersi in giornata, con qualcuno in Messico che aveva ipotizzato anche le visite mediche in mattinata. Invece, Lozano era regolarmente a Castel Volturno questa mattina per allenarsi con i compagni di squadra e difficilmente partirà in giornata in direzione Olanda.

Il motivo è abbastanza chiaro: il PSV è impegnato questa sera nella gara di ritorno di playoff di Champions League contro i Rangers e tutte le attenzioni della società sono rivolte al match di stasera. L’andata in Scozia si è conclusa con il risultato di 2-2 e quindi gli olandesi dovranno vincere per conquistare il pass per la fase a gironi. La trattativa per riportare Lozano a casa continua, ma la chiusura (con tanto di visite mediche) arriverà probabilmente domani.