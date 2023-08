L’indizio di mercato sui social è inequivocabile: esultano i tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo: il giocatore lancia un messaggio inequivocabile sui social.

Le ore scorrono veloci, il tempo si fa sempre più stretto e le squadre italiane sono al lavoro per chiudere le ultime operazioni di mercato prima del gong finale, fissato per venerdì 1° settembre alle ore 20. In casa Napoli, con l’arrivo di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, ufficializzato nella giornata di ieri, si è probabilmente chiuso il mercato in entrata. Difficile credere in un colpo last minute, ma negli ultimi anni De Laurentiis ha regalato qualche sorpresa in extremis (un esempio fu l’acquisto di Frank Anguissa nell’ultimo giorno di calciomercato).

La dirigenza partenopea è però ancora attiva per quanto riguarda invece il mercato in uscita. Il direttore sportivo Mauro Meluso e la squadra mercato stanno cercando di cedere qualche esubero per non far respirare ulteriormente sul monte ingaggi. Diego Demme è sicuramente uno dei centrocampisti che potrebbe salutare Napoli. Messo fuori rosa da Rudi Garcia, il tedesco ex Lipsia non è stato nemmeno convocato per le prime due gare di campionato. Discorso diverso invece per quanto riguarda Gianluca Gaetano.

Niente Frosinone, Gaetano resta al Napoli

Negli ultimi giorni sembrava ormai fatta per la cessione di Gaetano al Frosinone in prestito secco per una stagione, ma il suo trasferimento è stato però bloccato in extremis. Il motivo principale potrebbe essere anche il mancato arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo, sfumato all’ultimo e passato all’Al Ahli. Il mancato arrivo di un altro centrocampista in alternativa al trio Zielinski-Lobotka-Anguissa ha fatto cambiare idea al Napoli che ha deciso di tenere in rosa il suo talentino.

La frattura del quinto metatarso del piede sinistro subita nell’ultima gara dello scorso campionato contro la Sampdoria ha ritardato l’inizio di stagione di Gaetano, non convocato contro Frosinone e Sassuolo. Il classe 2000 di Cimitile però è ora pronto a tornare in campo: a confermarlo è proprio lui con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Gaetano ha infatti pubblicato il video del suo gol contro l’Inter (il primo in Serie A) dello scorso campionato con una didascalia che recita così: “2023/2024 💙⚽️ Pronto per ritornare in campo ⏳⏳ Forza Napoli 💙”. Un indizio abbastanza chiaro su quella che sarà la squadra con cui l’ex centrocampista della Cremonese disputerà questa stagione. Gaetano, infatti, giocherà ancora con il Napoli e chissà se il nuovo tecnico Rudi Garcia non gli darà qualche occasione in più dal primo minuto quest’anno.