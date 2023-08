Doppio affare Napoli: l’ok di De Laurentiis può stravolgere tutto

Il mercato del Napoli, in queste ore, ha accolto Jesper Lindstrom come nuovo acquisto. La sensazione, però, è che le manovre dei partenopei possono non essere finite qui: doppio affare last minute?

Il Napoli quest’oggi si ritroverà nuovamente al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la sfida contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: un’occasione per dare nuovamente una spallata, forse definitiva, alla compagine bianco celeste, che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione. Due le sconfitte – contro Lecce e Genoa – che condannano i capitolini a un tremendo (seppur momentaneo) ultimo posto a zero punti. Situazione completamente opposta, invece, per il Napoli di Rudi Garcia, a punteggio pieno in questi primi due impegni e sulle ali dell’entusiasmo.

I tifosi, intanto, sono in attesa di scoprire se Jesper Lindstrom, nuovo rinforzo dei partenopei, sarà subito a disposizione e se, addirittura, riuscirà a essere titolare al fianco di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ma con il mercato ancora aperto (l’ultimo giorno è fissato l’1 settembre, ndr), non sono affatto da escludere altri colpi di scena che potrebbero eventualmente cambiare l’organico a dimostrazione di Garcia per questa stagione. Nel dettaglio, sono due le situazioni da monitorare da qui al termine del mercato.

“Mercato Napoli chiuso? Non ancora”: sentite qui

A fare il punto della situazione in merito a quelli che possono essere gli ulteriori sviluppi di calciomercato in casa Napoli è l’emittente Sportitalia.

In particolare, l’esperto Alfredo Pedullà ha lasciato una porta aperta ad altre ed eventuali mosse da parte del club di Aurelio De Laurentiis, nonostante sia diffusa l’idea che il Napoli possa anche aver chiuso il suo mercato con l’affare Lindstrom. Due sono i nomi da tenere sotto la lente d’ingrandimento, uno in entrata e uno in uscita: si tratta di Alessandro Zanoli e Davide Faraoni.

Secondo quanto fatto sapere dal giornalista, lo Sporting Lisbona non ha mollato la presa per l’esterno azzurro, motivo per cui non è da escludere che i portoghesi possano tornare nuovamente alla carica. Nel caso in cui la situazione dovesse andare in porto (il calciatore spinge per giocare, mentre il Napoli vuole trattenerlo, ndr), il suo sostituto dovrebbe essere proprio Faraoni. Da tempo, sostanzialmente, c’è un accordo di massima con il capitano dell’Hellas Verona, che a sua volta gradirebbe il passaggio in azzurro. Da escludere, stando alla medesima fonte, un assalto a Lo Celso (di proprietà del Tottenham, ndr) in questi ultimissimi giorni di calciomercato estivo.