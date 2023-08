Dallo scudetto con il Napoli al Genoa: il club ligure tenta il colpaccio

Il Genoa tenta il grande colpo di fine mercato: il club ligure vuole acquistare uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli.

Il mese di settembre è sempre più vicino e con esso si avvicina anche la fine della sessione di calciomercato estiva. Gli ultimi giorni di mercato si preannunciano infuocati, con molte squadre italiane (e non solo) alla ricerca degli ultimi colpi last minute per aggiustare e/o rinforzare le proprie rose.

Tra le squadre attive in questi ultimi giorni di mercato ci sono anche le tre neopromosse di Serie A. Frosinone, Genoa e Cagliari stanno cercando di chiudere alcune trattative in entrata per poter vivere una lotta salvezza più tranquilla. Proprio il Genoa vorrebbe provare ad acquistare uno dei protagonisti dello storico scudetto della passata stagione del Napoli. Il giocatore in questione è Tanguy Ndombele, rientrato al Tottenham quest’estate dopo che il Napoli non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

Il Genoa vuole Ndombele

L’operazione che il Genoa sta cercando di chiudere in queste ore finali di calciomercato è molto suggestiva. Ndombele porterebbe molta esperienza a centrocampo (in un reparto che vede già Kevin Strootman) e sarebbe un acquisto davvero importante per la squadra di Alberto Gilardino.

A rivelare di questo interesse da parte del Grifone è stato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda su Sky Sport. Secondo Di Marzio, il Genoa sta facendo davvero sul serio per Ndombele. Il centrocampista francese, fuori dai piani tecnici del nuovo allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, domani parlerà con la società inglese per provare a sbloccare la sua situazione.

La sua stagione con la maglia del Napoli non è stata negativa, ma nemmeno indimenticabile. In 40 presenze complessive (la maggior parte da subentrato), Ndombele ha segnato due reti, di cui una in Champions League nella gara in Scozia contro il Rangers, e fornito un assist vincente. Una delle macchie che molti tifosi non sono riusciti a perdonargli è però l’errore nel ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan: da un suo controllo sbagliato a centrocampo nacque il contropiede di Rafa Leao che portò alla rete del vantaggio di Giroud.

Tornando al calciomercato, l’ex Napoli ha però diverse squadre interessate a lui, tra cui il Fenerbahce e il Galatasaray di Dries Mertens: il Genoa dovrà provare a superare la concorrenza per accaparrarsi le sue prestazioni. I prossimi tre giorni saranno decisivi: Ndombele ha l’opportunità di tornare subito in Serie A.