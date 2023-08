Altro che Napoli: l’Inter si fionda sul centrocampista

Il centrocampista seguito dal Napoli potrebbe finire all’Inter: i nerazzurri si fiondano sul giocatore in questi ultimi giorni di mercato.

Sono ore frenetiche per il calcio italiano, il mercato si avvia alla conclusione e i club di Serie A sono al lavoro per chiudere gli ultimi colpi in entrata. Il Napoli ha chiuso il suo mercato in entrata con l’arrivo di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, ma la dirigenza partenopea non è ferma. L’obiettivo è finalizzare la cessione di Hirving Lozano al PSV Eindhoven e provare a piazzare Diego Demme, ormai messo fuori rosa da mister Rudi Garcia.

Sono stati tanti i nomi accostati in questa sessione di mercato al Napoli e tra questi ci sono stati anche tanti centrocampisti. Un nome che è circolato parecchio in orbita Napoli è stato quello di Maxime Lopez del Sassuolo. Il centrocampista francese classe ’97 è stato lanciato nel calcio dei grandi proprio da Garcia ai tempi del Marsiglia nell’ormai lontano 2016. Fu però lo stesso tecnico ex Al Nassr a smentire subito le voci di mercato che lo accostavano al Napoli in una delle prime conferenze da nuovo allenatore azzurro. Ma Maxime Lopez potrebbe comunque finire in un top club italiano.

Maxime Lopez nuova idea di mercato della big di Serie A

Il suo inizio di stagione non è stato sicuramente indimenticabile. O forse sì, ma in senso negativo. Nella seconda giornata di campionato, proprio nel match di campionato contro il Napoli di Garcia, Lopez è stato espulso dopo aver insultato a più riprese l’arbitro Rapuano. Espulsione che gli costa due giornate di squalifica e non ha fatto per nulla felice il tecnico Alessio Dionisi.

Il suo futuro però, come detto in precedenza, potrebbe essere lontano da Sassuolo, ma non dall’Italia. Infatti, secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, l’Inter è alla ricerca di un centrocampista e ha puntato gli occhi proprio su Maxime Lopez. L’alternativa sarebbe Boubakary Soumaré del Leicester, in uscita dal club inglese retrocesso in Championship nella scorsa stagione.

Maxime Lopez potrebbe svolgere lo stesso viaggio di Davide Frattesi e ritrovare il suo compagno di reparto. I buoni rapporti tra Inter e Sassuolo e la voglia di Lopez di trasferirsi in un club di maggiore prestigio potrebbero aiutare nella riuscita della trattativa. Le prossime ore saranno decisive, ma i nerazzurri hanno voglia di chiudere un centrocampista da poter regalare a mister Simone Inzaghi.