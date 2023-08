Jesper Lindstrom nelle prossime ore firmerà il suo contratto con la SSC Napoli: il calciatore si è recato in questi alla clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche.

Il Napoli batte un colpo in questi ultimi giorni di mercato: il club partenopeo si assicura dall’Eintracht Francoforte il colpo per il presente, ma anche per il futuro, del proprio attacco. Si tratta di Jesper Lindstrom, calciatore che ha stregato la dirigenza nello scorso anno in occasione del doppio confronto con i tedeschi negli ottavi di finale della passata edizione della UEFA Champions League.

Il club azzurro se lo assicura per una cifra pari a 25 milioni di euro, cifra che comprende anche i vari bonus. Un vero e proprio affare per la dirigenza partenopea, che punta sul danese per rinforzare l’out di destra dell’attacco a disposizione di mister Rudi Garcia. Ma non solo: perché Lindstrom è un calciatore capace di giocare anche in altri ruoli (al centro, sulla trequarti, così come sulla fascia mancina, ndr).

A confermare l’affare ormai in porto è il fatto che il calciatore proprio in questi istanti è a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, propedeutiche alla firma in calce al contratto che arriverà verosimilmente in giornata.

Lindstrom a Villa Stuart: la notizia fa esultare i tifosi

Grande attesa e curiosità da parte dei tifosi del Napoli, per vedere quanto prima all’opera Jesper Lindstrom con la maglia dei Campioni d’Italia.

In questi minuti, Lindstrom ha raggiunto la clinica romana di Villa Stuart, accompagnato da parte dello staff sanitario del Napoli. Dal momento in cui i test atletici saranno completati, il danese sarà libero di poter firmare con la squadra partenopea. L’ormai ex Eintracht Francoforte prenderà il posto, almeno numericamente parlando, di Hirving Lozano.

Per quanto riguarda il messicano, va avanti la trattativa con il PSV Eindhoven: c’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma c’è la disponibilità da parte di Aurelio De Laurentiis a lasciar partire il numero 11 nel caso si trovasse la quadre definitiva. Accordo che, inoltre, va concluso anche con lo stesso calciatore: l’entourage spingeva per una soluzione in MLS tra gennaio e la prossima estate, ma l’apertura da parte del calciatore al ritorno nei Paesi Bassi ha aperto dei nuovi scenari. C’è l’apertura di tutte le parti in causa alla fumata bianca, ma ci sono ancora dettagli da limare e distanze economiche da colmare: la fine del mercato, prevista tra pochi giorni, potrebbe aiutare per arrivare all’accelerata decisiva.

Di seguito, il video del suo arrivo: