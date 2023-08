Spalletti lascia tutti senza parole, decisione a sorpresa su Di Lorenzo e la Nazionale

L’ex allenatore dei campioni d’Italia, ora tecnico della nazionale, fa trapelare già notizie su quelle che saranno le novità degli azzurri di Coverciano. Grandi notizie per il capitano partenopeo.

Ufficiale da più di due settimane, non è più un segreto che Luciano Spalletti sarà il prossimo CT della nazionale italiana, subentrando al dimissionario Roberto Mancini. Una scelta saggia, da parte della federazione, quella di affidare la panchina azzurra all’allenatore neo campione d’Italia, un traguardo meritato che rappresenta un premio alla carriera e al duro lavoro del tecnico di Certaldo, che porta con se la prime novità.

Di Lorenzo, capitano del Napoli e ora anche della Nazionale

Sembra che l’ex allenatore degli azzurri – riporta Il Mattino -, dopo aver dato la fascia di capitano del Napoli lo scorso anno a Giovanni Di Lorenzo, pare intenzionato a dare al terzino azzurro anche la fascia della nazionale. Una notizia che non può che far felice i tifosi partenopei e lo stesso Di Lorenzo, che diventerebbe il primo capitano del Napoli ad essere anche capitano della nazionale italiana.

Diventare capitano della nazionale italiana, per un ragazzo come Giovanni Di Lorenzo, sarebbe un risultato incredibile se si pensa che soltanto 6 anni fa giocava nel Matera in serie D. Passato poi per l’Empoli con promozione in Serie A, i primi anni al Napoli con Ancelotti, la vittoria dell’Europeo con la Nazionale e il culmine con lo scudetto dello scorso anno riportato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.