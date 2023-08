Spalletti e non solo, quanti ex Napoli in Nazionale con lui

La nazionale italiana non è mai stata cosi "azzurra", oltre i giocatori e l'ex allenatore Spalletti , altri ex Napoli seguono il mister campione d'Italia. Dopo Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e il mister Spalletti diventato CT della nazionale italiana, altri sono gli ex Napoli che ora entreranno a far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore, che dopo l'esperienza partenopea, lo seguiranno anche con gli azzurri di Coverciano. Non solo Domenichini, chi altro ex Napoli segue Spalletti in nazionale. Oltre il suo storico allenatore in seconda, che lo segue da ormai 26 anni, Marco Domenichini, vice anche nell'esperienza partenopea. In nazionale ci andrà anche Daniele Baldini, altro storico collaboratore del mister di Certaldo, insieme a Salvatore Russo che solo lo scorso anno si è unito allo staff di mister Spalletti ed infine, Francesco Sinatti, preparatore atletico che conosciamo a Napoli dai tempi di Maurizio Sarri. Oltre gli ex Napoli, campioni d'Italia lo scorso anno, nello staff del nuovo CT ci sarà anche Gianluigi Buffon, prima esperienza dopo il ritiro dal calcio giocato e ci sarà anche una new entry nello staff azzurro, è Franco Ferrini, già con Spalletti nella sua esperienza all'Inter di 4 anni fa. Manca nella lista e quindi dice addio alla nazionale, Lele Oriali che lascia il ruolo di team manager.

