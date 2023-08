Sofie Storm Gegersen, chi è la splendida compagna di Lindstrom

In queste ore Jesper Lindstrom diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: un rinforzo molto importante per Rudi Garcia, che potrà contare su una risorsa polivalente per la propria fase offensiva.

L’affare si è chiuso apparentemente in maniera repentina: Jesper Lindstrom è virtualmente già un calciatore del Napoli. Mancano quelle che sono gli ultimi passaggi burocratici, tra visite mediche e firme sui contratti. Il tutto dovrebbe essere risolto in giornata, con l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis che potrebbe arrivare già in serata. Sono già in fermento i tifosi, che non vedono l’ora leggere il solito post ormai canonico del numero uno azzurro e vogliono vedere quanto prima il loro nuovo beniamino all’opera in campo.

All’Eintracht Francoforte, club da cui il Napoli lo ha prelevato, andranno 25 milioni di euro, tra cifra fissa e cifre accessorie, mentre al calciatore andrà un ingaggio pari a circa due milioni e mezzo di euro fino al 2028. Cifre che possono rivelarsi un vero e proprio affare, considerando quello che è il valore attuale e potenziale nel medio-lungo termine. Già, perché è bene ricordare che si parla di un classe 2000, che ha sicuramente ampissimi margini di miglioramento da qui in avanti.

I tifosi del Napoli, però, possono già ‘sognare’ grazie a lady Lindstrom: sui social, i più curiosi hanno avuto modo di ammirare la bellezza di Sofie Storm Gegersen, compagna per l’appunto del nuovo acquisto dei partenopei. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Lady Lindstrom fa già sognare i tifosi

Sofie Strom Gegersen è la compagna di Jesper Lindstrom, calciatore che a brevissimo firmerà il suo contratto con il Napoli fino al 2028.

I due stanno insieme da diverso tempo ed è presumibile pensare che Sofie lo seguirà nella sua nuova esperienza in Italia, in quel di Napoli. Sofie, nella fattispecie, è una modella ed è particolare come sia una ragazza che, nonostante il lavoro, tende a non essere particolarmente appariscente sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram, che conta poco più di tredicimila followers, è comunque privato, a dimostrazione di come la ragazza tenga alla sua privacy.

Una bellezza che ha già rapito gli occhi dei tifosi del Napoli, che sui social hanno già inondato di messaggio di benvenuto la compagna, così come è successo sul profilo di Jesper in questi giorni che hanno accompagnato questa trattativa lampo tra Napoli ed Eintracht Francoforte per il suo arrivo in Italia.