Nuovo colpo in difesa per il Napoli: c’è la svolta definitiva

Il Napoli procederà a un nuovo acquisto per quanto riguarda il parco difensori? Dopo l’arrivo di Natan dal Red Bull Bragantino, arriva la decisione definitiva del club di Aurelio De Laurentiis.

I tifosi guardano a queste ultime ore di mercato sempre con la speranza che il Napoli possa regalare un altro colpo a sorpresa alla piazza. Frattanto, però tutti possono godersi un acquisto importante come quello di Jesper Lindstrom: l’ormai ex Eintracht Francoforte arriva in azzurro (in attesa del tweet presidenziale, ndr) con l’intento di regalare al tecnico Rudi Garcia un validissimo jolly offensivo, per dare il meno possibile punto di riferimento alle concorrenti per la vittoria del titolo.

In queste ultime ore, oltre al possibile rinforzo a centrocampo (situazione strettamente legata alle sorti di Diego Demme e Gianluca Gaetano, ndr), si è parlato di un affare anche per la difesa. C’è chi, infatti, sostiene che serve un colpo per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. L’unico rinforzo, a oggi, porta il nome di Natan, senza dimenticare il rientro di Alessandro Zanoli dal prestito alla Sampdoria, che ha ripreso il posto preso in consegna nella seconda parte della scorsa stagione da Bereszynski. Il nome più in voga è stato quello di Simakan, ma a questo punto sembra essere arrivata la decisione definitiva da parte del club azzurro.

Non ci saranno colpi in difesa: c’è la decisione

A fare il sunto delle dinamiche di mercato per queste ultime ore della sessione estiva in casa Napoli è l’edizione odierna de La Repubblica, che si sbilancia circa le intenzioni dei partenopei.

Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, non ci saranno ulteriori colpi per la difesa. “Al momento sono escluse novità per la retroguardia partenopea”, precisa la medesima fonte, sottolineando il fatto che per ora Juan Jesus rappresenta una valida garanzia in attesa che Natan sia pronto per diventare il titolare al fianco di Amir Rrahmani.

Sembra essere tramontata del tutto, dunque, la pista che avrebbe portato a Simakan, obiettivo da tempo della società partenopea che però, anche per questa sessione di mercato, è costretta a procrastinare l’assalto al promettente centrale difensivo. A questo punto, i tifosi sono curiosi di capire quando l’ex Red Bull Bragantino sarà pronto, con la speranza che Natan si dimostri subito pronto per dare il suo importante apporto alla causa, considerando che fino a qualche mese in quel ruolo c’era un difensore che di nome faceva Kim Min Jae.