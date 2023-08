Non rientra nei piani di Garcia: si lavora alla cessione last minute

Il Napoli lavora a una cessione last minute: il giocatore non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore Rudi Garcia.

Ormai siamo alle battute finali del calciomercato estivo: dopo l’ufficialità di Jesper Lindstrom, che soltanto da pochissime ore è a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro, il mercato dei partenopei potrebbe ancora non fermarsi definitivamente. Adesso la dirigenza della squadra campana sta lavorando alla cessione degli ultimi esuberi della rosa. Il mercato in entrata, dopo l’arrivo del danese, potrebbe invece interrompersi qui. De Laurentiis e Meluso puntano allo sfoltimento del club per poter permettere a Rudi Garcia di allenare meglio i suoi calciatori. Uno degli azzurri che potrebbe lasciare presto il Napoli potrebbe essere Diego Demme.

Il tedesco, approdato a Napoli nel 2020 quando in panchina c’era Gennaro Gattuso, è l’indiziato numero 1 per una cessione. Gli azzurri inoltre stanno chiudendo anche per quanto riguarda la cessione che porterà Hirving Lozano al PSV Eindhoven. Il messicano partirà verso l’Olanda già in nottata dove domani mattina svolgerà le visite mediche con il club di Eredivisie. A De Laurentiis e alla dirigenza andranno 13 milioni + il 15% sulla futura rivendita. Un’affare che fa felici tutti con il Napoli che si goderà a pieno il suo nuovo acquisto danese e monetizzerà dalla vendita del Chucky.

Il Napoli spinge per la cessione di Demme

Demme è considerato un esubero, tant’è che il centrocampista non è stato nemmeno convocato per le prime due gare di campionato. Seppur il tedesco abbia più volte rifiutato il trasferimento in Zweite Bundesliga (Serie B tedesca), l’Hertha Berlino sembra ormai vicino all’accordo con il Napoli. La dirigenza partenopea è a lavoro costantemente per intensificare i contatti con il club tedesco e spingere l’ex capitano del Lipsia ad accettare la destinazione.

Si punta, con le poche ore rimaste della finestra estiva di calciomercato, ad affrettare le cose affinché Demme venga piazzato altrove. La priorità di De Laurentiis è di liberarsi del pesante ingaggio del tedesco (2,5 milioni a stagione) e ammortare le spese del club. Chi invece è destinato a restare sotto l’ombra del Vesuvio è Gianluca Gaetano.Non essendo arrivato Gabri Veiga, passato beffardamente all’Al Ahli, l’ex Cremonese, messo nel mirino da Frosinone ed Empoli, sarà considerato dal tecnico francese il sesto uomo di centrocampo.

Gianluca Gaetano, che con il Napoli ha fatto la trafila sin dalle giovanili, potrà adesso giocarsi le sue chance come vice-Lobotka o rattoppare i buchi in mezzo al campo in caso di infortunio dei titolari.