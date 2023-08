Lozano al PSV, la notizia non lascia dubbi: succederà in questa ore

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per decretare il futuro di Hirving Lozano. L’esterno messicano con molta probabilità saluterà il Napoli.

Negli ultimi giorni il Napoli ha ricevuto un’offerta da parte del PSV per l’acquisto di Hirving Lozano. La società ha deciso di intensificare i contatti con il club olandese per salutare definitivamente l’esterno messicano.

In questo senso la giornata odierna potrebbe risultare decisiva per il futuro di Lozano.

Incontro tra Napoli e PSV: si proverà a chiudere la cessione di Lozano

Dopo aver acquistato Jesper Lindstrom – che in questo momento sta svolgendo le visite mediche di rito – per forza di cosa il Napoli dovrà fare spazio in attacco al danese. Il principale indiziato a salutare gli azzurri è Hirving Lozano, a cui è stata comunicata la decisione già all’inizio della sessione di mercato.

Fin a qualche giorno fa il Napoli non aveva ricevuto alcuna proposta interessante per El Chucky, che sembrava destinato a rimanere. Ma pochi giorni fa è arrivata una proposta concreta del PSV – circa 10 milioni di euro – per il cartellino di Lozano. Sicuramente non è la cifra che il Napoli si aspettava di ricevere per il messicano, ma il club ha deciso di aprire un dialogo con gli olandesi.

Come riportato da Nicolò Schira, oggi è previsto un incontro tra la dirigenza del Napoli e quella del PSV per provare a trovare l’accordo per il passaggio agli olandesi di Lozano. Il PSV ha già offerto un contratto fino al 2027 al messicano, che ha aperto le porte ad un ritorno in Olanda. Oggi dunque potrebbe esserci una svolta inerente alla cessione di Lozano al PSV, con entrambi i club che spingono per la chiusura. Si attendono dunque aggiornamenti importanti nell’arco di questa giornata.