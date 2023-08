Dopo una sola stagione in Brianza, l’attaccante Andrea Petagna, lascia il Monza. L’ex Napoli, dopo un non brillante campionato, cerca il riscatto in un’altra squadra di serie A.

L’attaccante triestino, Andrea Petagna, che lo scorso anno ha giocato 31 partite, segnando solo 4 gol, cambia squadra ancora e approda al Cagliari. I neopromossi, vergini di Lapadula che resterà ai box per circa 2 mesi e mezzo, avevano bisogno di una nuova punta, ed hanno scelto l’ex Napoli, che avrà l’arduo compito di aiutare gli uomini di mister Claudio Ranieri a raggiungere la salvezza.

Petagna al Cagliari: prestito con diritto fissato a 8 milioni

Soltanto 12 mesi fa, Petagna, veniva ceduto in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, come la salvezza brianzola, dal Napoli al Monza, operazione che si aggirava intorno ai 12 milioni di euro complessivi. Prezzo del cartellino che però è diminuito dopo una stagione, visti i soli 8 milioni richiesti dal Monza per il diritto di riscatto da parte del Cagliari.

Tre stagioni non esaltanti per Petagna, che ha collezionato oltre 80 presenze negli ultimi 3 anni e soli 11 gol tra Napoli e Monza. Che sia la Sardegna la rampa di rilancio per questo attaccante che tanto bene ha fatto con Atalanta e Spal, forse la cura Sir. Claudio Ranieri, gioverà anche a lui.