Era a un passo dalla cessione, a sorpresa può restare a Napoli

Accostato più volte ad altre squadre di serie A, quasi certo partente, rimarrà a disposizione di mister Garcia anche in questa stagione.

Sembrava fatto il suo passaggio ai ciociari, ma il mister partenopeo – riporta su Twitter il giornalista Nicolò Schira – ha bloccato l’affare di Gianluca Gaetano, che pare possa restare in maglia azzurra questa stagione. Per ora sembra sia stato messo in stand-by il trasferimento in prestito al Frosinone che garantirebbe al classe 200 continuità di gioco e fiducia.

Gianluca Gaetano resta al Napoli, cessione bloccata

Utilizzato come mezzala e all’occorrenza da vice-Lobotka lo scorso anno, Gaetano, potrebbe rappresentare un importante innesto per Garcia. Parliamo di centrocampista duttile e veloce, che andrebbe a completare un reparto di grande qualità. Con il già citato Lobotka, Anguissa, Zielinski e il neo acquisto Cajuste.

La frenata nella possibile chiusura della trattativa Gaetano e il Frosinone, è ovviamente dovuta dal mancato arrivo di Gabri Veiga che, soltanto pochi giorni fa, ufficializzava il suo passaggio alla squadra araba dell’Al-Ahli, nonostante ci fossero già state conferme del suo arrivo in terra partenopea.

Quindi la società azzurra, incassato il no dello spagnolo, ha preferito investire il suo capitale su Jesper Lindstrom, esterno danese che a breve verrà ufficializzato e deciso di tenere il gioiello napoletano come arma in più dalla panchina. Solo un acquisto a metà campo negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe cambiare il futuro di Gianluca Gaetano, oggi più vicino alla permanenza in azzurro.