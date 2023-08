“È l’unico che sarebbe titolare nel City o nel Real”: Cannavaro non ha dubbi sull’azzurro

L’ex Napoli, Fabio Cannavaro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi fortemente sulle qualità del calciatore azzurro.

I primi due match di campionato hanno regalato nuove certezze sulle possibilità del Napoli di potersi ripetere anche in questa stagione. Le vittorie contro Frosinone e Sassuolo sono state convincenti e hanno dato autostima a tutto l’ambiente, che qualche dubbio su alcune mosse della società partenopea lo aveva comunque sollevato.

Grande protagonista di questo primissimo scorcio di stagione è senza dubbio il capitano Giovanni Di Lorenzo, che è stato senza alcun ombra di dubbio il trascinatore della squadra Campione d’Italia in queste prime due vittorie. A parlare di lui è stato un grande ex azzurro come Fabio Cannavaro, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Cannavaro incorona Di Lorenzo: sentite qui

Nel dettaglio, Fabio Cannavaro nel corso del suo intervento lo ha messo a paragone con altri top player nel suo ruolo, spiegando come Giovanni Di Lorenzo sia uno dei migliori in Europa.

“È l’unico calciatore della Nazionale Italiana che giocherebbe titolare in top club come Manchester City e Real Madrid”, sostiene convinto il Pallone d’Oro del 2006. Ed effettivamente, appare veramente difficile dargli torto, considerando quello che è il suo rendimento e la sua continuità.