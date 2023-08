Dumfries sfida il Napoli in diretta: lo ha detto sullo Scudetto

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ha parlato ai microfoni dell’emittente DAZN in seguito alla vittoria dei nerazzurri in trasferta contro il Cagliari per 2-0.

Vittoria in scioltezza per l’Inter, che trova i tre punti sul campo del Cagliari: una vittoria che consente alla squadra di Simone Inzaghi di tenere il passo con il Napoli e con il Milan, le altre due big che fino a questo momento non hanno steccato e che sono, dunque, a punteggio pieno.

A parlare di questo e non solo è stato l’esterno Denzel Dumfries, che in occasione della sua intervista a DAZN ha parlato degli obiettivi stagionali, lanciando difatti la sfida al Napoli Campione d’Italia: scopriamo insieme cos’ha detto.

L’intervista

Denzel Dumfries non usa eccessivi giri di parole e lancia sostanzialmente la sfida al Napoli in merito allo Scudetto, durante il suo intervento all’emittente DAZN.

“Quest’anno lo Scudetto è il nostro primo obiettivo, la seconda stella è fondamentale per noi e per i nostri tifosi”, ha detto l’esterno riguardo la lotta per il vertice che, stando ai primi segnali, riguarda anche gli stessi campioni in carica del Napoli di Rudi Garcia.