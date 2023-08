Dietrofront a sorpresa: era un passo dall’addio, ma il Napoli lo trattiene

Non mancano i colpi di scena in questa sessione di calciomercato per il Napoli: la società partenopea, ora, può decidere di trattenere l’azzurro a sorpresa.

In queste ultime ore di calciomercato, in attesa dell’ufficialità di Jesper Lindstrom, il Napoli è chiamato a sciogliere la riserva in merito al futuro di diversi calciatori. Primo su tutti, c’è sicuramente Hirving Lozano: la trattativa con il PSV continua ad andare avanti, ma c’è ancora distanza sulle cifre sia per quanto riguarda la valutazione del cartellino che per quanto concerne l’ingaggio del giocatore. L’intenzione, però, sembra quella di arrivare quanto prima alla chiusura, anche per evitare il rischio ‘tribuna’. La volontà del Napoli, infatti, è quella di non puntare sul messicano, a causa di un rinnovo di contratto mai arrivato e in virtù dell’arrivo in maglia azzurra, per l’appunto, di Lindstrom.

Ma ci saranno altri colpi da qui al termine del mercato? Tutto dipende da ciò che succederà in uscita. Già perché, oltre a Lozano-PSV, ci sono altre situazioni potenziali per quanto riguarda le cessioni. È il caso, tra gli altri, di Gianluca Gaetano: il centrocampista azzurro sembrava essere a un passo dal Frosinone, con la società ciociara pronta a puntare su di lui in prestito. Tuttavia, un cambio di programma rischia di stravolgere tutti i piani del Napoli ma anche dell’ex Cremonese.

Gaetano ora può restare: c’è la notizia

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui Gianluca Gaetano può restare, a questo punto, alla corte del tecnico Rudi Garcia in maniera del tutto inaspettata.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano, c’è da capire se il Napoli da qui al termine della sessione di mercato in corso metterà a segno un colpo a centrocampo. “Il Napoli sta pensando di tenere Gaetano”, svela la medesima fonte, spiegando come il calciatore fosse a un passo dal Frosinone. Su di lui, inoltre, c’era anche l’interesse dell’Empoli, pronto a prelevare il centrocampista con la stessa formula.

Discorso quasi similare per un altro centrocampista come Diego Demme: le chanches di andarsene all’Hertha Berlino – si legge sul quotidiano oggi in edicola – sembrano essere evaporate. Resta in piedi qualche pista in Serie A, con il Verona e anche il Genoa che meditano sul grande colpo. L’ostacolo principale è pero rappresentato dall’ingaggio, visto che le società citate in precedenza avrebbe difficoltà a pareggiare la cifra attualmente garantita dal club del presidente Aurelio De Laurentiis.