Dal Napoli al PSG: l’affare lampo spiazza tutti!

In questa sessione di calciomercato, il Napoli ha messo a segno pochi colpi per sopperire ai vuoti lasciati dalle partenze dallo scorso anno. Ma le ultime mosse prima del gong possono regalare scenari inattesi.

Ultimi giorni e ultime ore di calciomercato per il Napoli, che in questa sessione non ha fatto grandissimi movimenti in entrata, se non per coprire quelle che erano le lacune in seguito alle partenze di quest’anno. È il caso di Natan, che è arrivato dal Red Bull Bragantino con l’arduo compito di dover ereditare un peso importante come l’addio di Kim Min Jae. La piazza è curiosa di capire quale sarà l’impatto del brasiliano con il calcio italiano: al momento, però, Rudi Garcia ci va con i piedi di piombo e intende gestire il suo inserimento. “Ci vorrà ancora tempo”, ha avvisato lo stesso tecnico francese, che potrebbe decidere di puntare su di lui con continuità già a partire dalle partite in programma dopo la sosta.

Ma non solo, perché il Napoli con Jens-Lys Cajuste si è trovato costretto a coprire il buco lasciato dalla non conferma di Tanguy Ndombele: il club azzurro negli scorsi mesi ha deciso di non riscattare il suo cartellino, con il calciatore francese che ha fatto dunque ritorno al Tottenham. Per lui, a sorpresa, potrebbe però palesarsi l’interesse di un top club europeo come il Paris Saint-Germain.

Sorpresa Paris Saint-Germain per Ndombele: come stanno le cose

La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e vede l’ex Napoli Tanguy Ndombele accostato concretamente al Paris Saint-Germain, club che è alla ricerca per l’appunto di un rinforzo a centrocampo.

Stando a quanto rivelato dalla medesima fonte, il club parigino medita sul possibile assalto all’ex azzurro, Campione d’Italia in carica, visto gli ultimi sviluppi di mercato dei transalpini. È ormai risaputo che il futuro di Marco Verratti sembra essere sempre più vicino al campionato qatariota (l’Al Arabi è in pressing sull’ex Pescara, ndr), per cui potrebbe rendersi necessario un rinforzo.

Ed ecco che spunta il nome proprio di Ndombele: una soluzione che potrebbe essere un’idea ‘low-cost’, sulla falsa riga di quanto fatto dal Napoli nella passata estate. D’altronde, lo stesso tecnico del Tottenham, Angelos Postecoglou, ha dichiarato che Ndombele non rientra assolutamente nei piani degli Spurs, motivo per cui si aprono nuovamente le porte dell’addio per l’ex partenopeo che, a sorpresa, potrebbe finire alla corte del Paris Saint-Germain in questi ultimissimi istanti della sessione di mercato estivo.