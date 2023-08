“Contatti con il Napoli”: l’agente del talento di Serie A esce allo scoperto

L’agente del talento di Serie A conferma l’interesse del Napoli: ci sono stati dei contatti con la società partenopea.

Il tempo sta per scadere, la sabbia all’interno della clessidra sta per finire: mancano ormai meno di 72 ore alla fine della sessione estiva di calciomercato. Le squadre italiane sono in fibrillazione per chiudere gli ultimi colpi last minute per rafforzare le rose.

Il Napoli ha oggi chiuso quello che sarà probabilmente l’ultimo colpo di mercato: si tratta di Jesper Lindstrom, calciatore danese classe 2000, arrivato dal’Eintracht Francoforte per una cifra complessiva di 25 milioni di euro tra prestito e riscatto. Il danese prenderà il ruolo di Hirving Lozano, ormai a un passo dal ritorno al PSV Eindhoven, squadra da cui fu acquistato dal Napoli nell’estate del 2019.

Tra i tanti giocatori seguiti dal Napoli per la fascia esterna di attacco c’era anche Armand Laurienté. Arrivato l’anno scorso in Serie A dalla Francia, l’attaccante francese classe ’98 ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo, chiusa con 7 gol e 6 assist in 28 presenze al suo primo anno nel massimo campionato italiano.

L’agente di Laurienté conferma l’interesse del Napoli

Nonostante Laurienté giochi sulla fascia sinistra, ovvero quella occupata da un certo Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra, il Napoli ha seguito con interesse questo profilo per l’attacco. Un interesse concreto e confermato anche dal suo agente Roberto Meloni, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso del programma “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma.

Laurienté-Napoli? Ci sono state in passato delle chiacchierate con il club, ma è del tutto normale in questo mondo. Armand deve restare concentrato sul Sassuolo e fare bene lì, poi un giorno arriverà la sua opportunità in un grande club. Nulla da togliere al Sassuolo che è una società molto attenta alla valorizzazione dei suoi giocatori. Perché è saltata la trattativa con il Napoli? Per chiudere un affare e trovare un’intesa bisogna sedersi intorno a un tavolo, ma magari non era il momento. I matrimoni si fanno sempre in due, anzi in tre.

Il Napoli alla fine ha deciso di puntare su Jesper Lindstrom, giocatore più duttile anche per il gioco di Garcia. Infatti, il danese potrebbe ricoprire anche il ruolo di trequartista (in teoria suo ruolo naturale) in un eventuale 4-2-3-1 che il tecnico francese vorrebbe adottare in alcune gare. Ma la possibilità di vedere Armand Laurienté in maglia Napoli in futuro non è mai stata scartata dal suo agente Roberto Meloni, che spera di poter vedere il suo assistito in un grande club.