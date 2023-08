Cessione confermata: lascia Napoli già questa notte

La sua cessione è ad un passo, il giocatore azzurro è pronto a salutare il Napoli dopo tante stagione all’ombra del Vesuvio.

Una storia durata tanti anni ma il rapporto con i tifosi della squadra e la Serie A è stato costantemente altalenante. Hirving Lozano, con il Napoli, ha alternato momenti di grande calcio a prestazioni meno convincenti. Preso di mira talvolta anche da qualche tifoso che ne chiedeva la cessione e che ormai sembrerebbe essere cosa fatta. Arrivato nel 2019 dal PSV Eindhoven, il messicano farà ritorno proprio in Olanda alla sua ex squadra, club con i quali ha mosso i primi passi in Europa.

Durante tutta l’estate di calciomercato, la situazione relativa a Lozano era diventata pesante per la dirigenza. Il calciatore aveva preso la decisione, insieme al suo entourage, di rifiutare le proposte di rinnovo. La dirigenza partenopea, con il contratto dell’attaccante in scadenza tra un anno, aveva deciso di proporgli un salario da 2,5 milioni abbassandolo dagli oltre 4 che adesso percepisce. Rifiutata l’offerta, Lozano aveva deciso di voler rimanere l’ultimo anno a Napoli per poi, già da gennaio, accordarsi con un altro club a zero.

Partenza nella notte e visite mediche in mattinata

Il Chucky ha fatto stizzire molto il presidente Aurelio De Laurentiis che, visto il grande sforzo economico che quattro stagioni fa aveva fatto per prenderlo, non voleva assolutamente che andasse via a parametro zero. L’acquisto di Jesper Lindstrom è stato di fatto un avvertimento a Lozano che, se fosse rimasto, avrebbe sicuramente viste al minimo le sue possibilità di poter scendere in campo. Detto fatto e in poco tempo è arrivato l’accordo con il suo ex club, il PSV Eindhoven. Il club olandese ha infatti spinto per poter riavere tra le proprie fila l’attaccante messicano. Secondo quanto si apprende ESPN Mexico infatti sembrerebbe tutto fatto per il suo trasferimento.

Al Napoli andranno circa 13 milioni + il 15% su una possibile futura rivendita. L’emittente sportivo nordamericano è sopratutto convinto che già durante la nottata Lozano volerà verso la città di Eindhoven dove domani mattina svolgerà le visite mediche con il PSV. Per poter ritornare nel club che lo ha lanciato, ESPN scrive che il messicano, durante le tante proposte ricevute, abbia rifiutato offerte ricchissime dall’Arabia Saudita e ottimi ingaggi dall’MLS e dalla Turchia.

Vista la querelle e la situazione di negatività che si era creata attorno al giocatore, la sua cessione dovrebbe mettere tutti d’accordo. Adesso il Chucky è pronto per una nuova esperienza ed il Napoli potrà monetizzare con la sua cessione. I partenopei si godranno infatti a pieno Jesper Lindstrom, diventato soltanto poche ore fa, un calciatore azzurro a tutti gli effetti.