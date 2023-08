Amrabat al Napoli: l’ultim’ora da Firenze fa scatenare i tifosi

Il Napoli è alla finestra in queste ultime ore di calciomercato, dopo che gli azzurri hanno messo a segno un colpo importante come quello che ha consegnato Jesper Lindstrom a Rudi Garcia. Nelle ultime ore spicca con forza il nome di Sofyan Amrabat.

Ci saranno altri colpi di mercato del Napoli da qui al gong della sessione estiva di calciomercato? I tifosi non fanno altro che chiedersi ciò dopo che la società partenopea ha messo a segno il colpo Jesper Lindstrom. Il calciatore danese arriva dall’Eintracht Francoforte, per un affare che tra base fissa e bonus arriva fino a 25 milioni di euro.

Non è escluso, però, che la società capitanata dal patron Aurelio De Laurentiis possa optare per un altro colpo da qui al termine del mercato attualmente in essere. A tal riguardo, è bene fare una premessa su quelle che possono essere i movimenti in uscita. Se un’eccezione sarà fatta con Lindstrom-Lozano, con il messicano che è in bilico tra la permanenza e l’addio lampo verso il PSV Eindhoven, ciò non si può dire per l’eventuale colpo a centrocampo. Per questo motivo, molto dipenderà dagli sviluppi sulle sorti di Diego Demme (su di lui c’è la Bundesliga, ma nelle ultime ore l’ipotesi si fa sempre più in salita) e di Gianluca Gaetano (manca l’ok del Napoli per il suo passaggio in prestito al Frosinone). Ed ecco che, parallelamente, entra in ballo Sofyan Amrabat.

Napoli in pressing per il marocchino

A fare il punto della situazione è il portale firenzaviola.it, secondo cui il Napoli alza il pressing in queste ultime ore per il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riportato dalla medesima fonte, sul marocchino restano forti gli interessi dalla Premier League, ma il club azzurro sembra annusare l’occasione. Va ricordato, inoltre, che l’ex Hellas Verona è da tempo un obiettivo degli azzurri: già nelle passate stagioni il club campione d’Italia cercò di assicurarsi il suo cartellino, ma all’epoca il calciatore preferì il trasferimento in maglia Viola.

Il centrocampista, intanto, continua ad allenarsi a parte, in attesa di capirne di più in merito agli eventuali sviluppi. Come detto, il Napoli resta vigile e non si farà trovare pronto qualora dovessero venire a crearsi le condizioni giuste per un blitz a poche ore dal termine della sessione di calciomercato estiva. Premier permettendo, considerando un Manchester United che da tempo medita su un assalto per strapparlo alla squadra toscana.